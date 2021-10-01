1 октября 2021, 17:20
Синоптики рассказали, когда надо менять летние шины на зимние в 2021 году
За Уралом первый снег выпал еще в конце сентября, но и на европейской части России многие уже начинают задумываться над сменой резины. Синоптики «Фобоса» рассказали, когда ждать холодов.
Дарья Климова Фото: pinterest.com
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Первый неустойчивый снежный покров может появиться после 28 октября. На это время приходится средняя дата появления неустойчивого снежного покрова. Синоптик не исключил, что первый снег будет очень символическим – выпадет на дороги тонким слоем и быстро растает. Но уже к этому моменту автомобилисты должны оказаться во всеоружии.
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