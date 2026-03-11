Сборка китайских тягачей Sitrak стартовала на австрийском заводе Steyr

11 марта 2026, 08:08
Sinotruk начал выпуск Sitrak C7H в Австрии: ставка на европейский статус
Sinotruk официально начал производство тягачей Sitrak C7H на европейском заводе Steyr Automotive. Первая партия уже собрана, к концу года планируется выпустить до 800 машин. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке грузовиков и какие перспективы открываются для китайского бренда - разбираемся в деталях. Эксперты не уверены в легком успехе, но интрига сохраняется.
Sinotruk сделал заметный шаг на европейском рынке, запустив сборку тягачей Sitrak C7H на предприятии Steyr Automotive в австрийском городе Штайр. Как сообщает Комтранс, первый экземпляр - Sitrak C7H 550 - был собран 3 марта 2026 года по схеме крупноузловой сборки. Основные узлы и агрегаты поступают из Китая, что позволяет сохранять контроль над качеством и технологией.
Внешне новинка выделяется кабиной, выполненной в стиле MAN TG2, а по техническим характеристикам, по данным отраслевых СМИ, модель базируется на платформе MAN. Такой подход позволяет Sinotruk быстро адаптироваться к европейским стандартам и требованиям безопасности, что особенно важно для выхода на новые рынки.
Пока на заводе в Штайре осуществляется только CKD-сборка, однако в ближайшие годы планируется расширение производственных операций. В числе приоритетных задач - организация сварки кабин, покраски и финальной сборки. По расчетам компании, к концу 2026 года с конвейера сойдет от 600 до 800 тягачей, что станет серьезным заявлением для конкурентов.
Главная интрига проекта - получение статуса «европейского» производителя. Благодаря локализации производства в ЕС Sinotruk рассчитывает упростить доступ к рынкам Европы, Ближнего Востока и Африки. В планах - поставки как дизельных, так и электрических версий Sitrak C7H, что может стать дополнительным преимуществом на фоне ужесточения экологических норм.
Однако эксперты отрасли скептически оценивают перспективы закрепления китайского бренда на европейском рынке. Несмотря на технологическую базу и современный дизайн, Sinotruk предстоит преодолеть недоверие покупателей и конкуренцию с устоявшимися европейскими марками. Тем не менее, сам факт запуска производства в Австрии уже вызвал оживленную дискуссию среди специалистов и потенциальных клиентов.
Напомним, Steyr Automotive, на базе которого развернуто новое производство, известен как один из старейших европейских заводов по выпуску коммерческой техники. Предприятие в Штайре имеет богатую историю и опыт работы с различными партнерами, что делает его привлекательной площадкой для локализации сборки иностранных брендов. Сочетание китайских технологий и европейских производственных стандартов может стать ключевым фактором успеха нового проекта.
