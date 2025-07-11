Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ
Коммерческие автомобили ГАЗ востребованы в малом и среднем бизнесе благодаря своей надежности, разнообразию исполнений и адаптации к российским условиям. Появление ESC стало еще одним шагом по повышению безопасности этих машин.
Напомним, ранее производитель включил в список штатных опций фронтальные подушки безопасности. Теперь в базовой комплектации моделей семейства NN («Соболь NN» и «Газель NN») предусмотрены сразу две подушки – для водителя и переднего пассажира. Для «Газель NEXT» подушка безопасности водителя входит в стандартную комплектацию, а пассажирская предлагается как опция.
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04.07.2025, 15:46
Автомобили «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» стали намного безопаснее
С июня 2025 года в линейке коммерческих автомобилей Горьковского автозавода – «Соболь NN», «Газель NN» и «Газель NEXT» – стала доступна новая важная опция: фронтальные подушки безопасности. Читать далее
-
30.06.2025, 13:45
Ozon запускает посуточную аренду автомобилей. Но не для всех
Ozon объявил о запуске нового сервиса аренды автомобилей. Услуга под названием «Ozon Напрокат» позволяет брать машины напрокат от одного дня до месяца по цене 5550 рублей за сутки.Читать далее
-
22.05.2025, 09:32
«Газель» и «Соболь» теперь можно купить на Ozon
На российском авторынке произошел заметный сдвиг – коммерческие автомобили «Газель» и «Соболь» теперь доступны не только в дилерских центрах, но и на популярном маркетплейсе Ozon. Ранее маркетплейсы торговали только обычными легковушками.Читать далее
-
11.07.2025, 08:53
Mazda CX-5 вырос в размерах, стал просторнее и получил самый большой экран в истории бренда
Mazda официально представила третье поколение популярного кроссовера CX-5, который считается самым продаваемым автомобилем марки. С момента дебюта в 2012 году модель разошлась по всему миру тиражом более 4,5 млн экземпляров.Читать далее
-
11.07.2025, 08:01
Продажи автомобилей европейских брендов в Казахстане обеспечивают россияне
В Казахстане, где выбор брендов намного богаче, чем в России, продолжается перераспределение спроса. За первые пять месяцев 2025 года на рынке страны было продано более 85 тысяч новых легковых автомобилей, однако доля европейских марок оказалась крайне скромной – всего 1772 единицы без учета коммерческих моделей, да и их покупают преимущественно для дальнейшей перепродажи в Россию.Читать далее
-
11.07.2025, 00:14
Стальные скелеты мостов изготавливают в Петербурге
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков совершил рабочую поездку на завод «СтройМеталКонструкция», одно из ключевых промышленных предприятий города, специализирующихся на изготовлении стальных конструкций для мостов, зданий и технологического оборудования. Читать далее
-
10.07.2025, 17:39
Nissan приостановил выпуск трех моделей из-за торговых пошлин
Компания Nissan объявила о приостановке производства трех моделей на заводах в США, предназначенных для поставок в Канаду. Речь идет об автомобилях Pathfinder и Murano, выпускаемых в штате Теннесси, а также о пикапах Frontier, которые собирают в Миссисипи. Читать далее
- 1 205 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 2 000 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 000 000 РГАЗ ГАЗель Next 2014 в Москве
- 1 899 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 850 000 РГАЗ ГАЗель Next 2016 в Москве
- 1 100 000 РГАЗ ГАЗель Next 2017 в Москве
- 1 730 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 1 770 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
- 1 700 000 РГАЗ ГАЗель Next 2019 в Москве
- 2 300 000 РГАЗ ГАЗель Next 2020 в Москве
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