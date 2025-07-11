Система ESC стала доступна на популярных моделях ГАЗ

Фото: СТТ

Система курсовой устойчивости ESC объединяет несколько важных подсистем: антиблокировочную систему тормозов (ABS), антипробуксовочную (ASR), ассистента экстренного торможения (BAS), электронного распределения тормозных усилий (EBD) и помощи при старте на подъеме (HSA), рассказали 110km.ru в пресс-службе дистрибьютора ГАЗ, компании «Современные транспортные технологии» (СТТ). В совокупности эти системы обеспечивают контроль над автомобилем в критических ситуациях. Например, при заносе или пробуксовке система автоматически корректирует движение автомобиля, замедляя отдельные колеса и снижая риск потери управляемости. Также ESC помогает при диагональном вывешивании ведущих колес, имитируя блокировку дифференциала и увеличивая проходимость даже в отсутствие механической блокировки.Коммерческие автомобили ГАЗ востребованы в малом и среднем бизнесе благодаря своей надежности, разнообразию исполнений и адаптации к российским условиям. Появление ESC стало еще одним шагом по повышению безопасности этих машин.

Напомним, ранее производитель включил в список штатных опций фронтальные подушки безопасности. Теперь в базовой комплектации моделей семейства NN («Соболь NN» и «Газель NN») предусмотрены сразу две подушки – для водителя и переднего пассажира. Для «Газель NEXT» подушка безопасности водителя входит в стандартную комплектацию, а пассажирская предлагается как опция.

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