Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

28 июня 2026, 07:10

Система «Старт/стоп»: как экономия топлива может обернуться дорогим ремонтом

Система «Старт/стоп»: как экономия топлива может обернуться дорогим ремонтом

Этот секретный лайфхак продлит жизнь двигателю автомобиля: мудрость бывалых водителей — почему они не доверяют системе «Старт/стоп»

Система «Старт/стоп»: как экономия топлива может обернуться дорогим ремонтом

Автоматическая остановка двигателя на светофорах и в пробках обещает экономию топлива, но на практике может привести к ускоренному износу ключевых узлов автомобиля. Почему владельцам стоит задуматься о последствиях использования этой функции - в материале.

Автоматическая остановка двигателя на светофорах и в пробках обещает экономию топлива, но на практике может привести к ускоренному износу ключевых узлов автомобиля. Почему владельцам стоит задуматься о последствиях использования этой функции - в материале.

В последние годы многие автомобили оснащаются системой «Старт/стоп», которая автоматически глушит мотор на остановках и запускает его при возобновлении движения. Производители обещают снижение расхода топлива и уменьшение вредных выбросов, однако на практике эта технология вызывает у владельцев всё больше вопросов.

Как отмечает издание «За рулём», в реальных условиях эксплуатации «Старт/стоп» может ускорять износ двигателя и сопутствующих компонентов. Каждый перезапуск требует от масляного насоса немедленной подачи смазки к деталям, но в первые секунды после старта мотор работает с недостаточным количеством масла. Это создаёт дополнительную нагрузку на цилиндры, поршни и другие элементы, что со временем приводит к их преждевременному износу.

Не менее уязвимыми оказываются стартер и аккумулятор: им приходится функционировать в разы интенсивнее, чем при обычной эксплуатации. В результате срок службы этих узлов сокращается, а расходы на обслуживание автомобиля могут заметно вырасти.

Практика подтверждает технические опасения. Фитнес-тренер Илья, испытавший систему на своём автомобиле, не заметил ощутимой экономии топлива и предпочёл отключить функцию. Анна, директор по персоналу, вынуждена использовать служебную Mazda с активированным «Старт/стоп»  сталкивается с неудобствами в плотном городском потоке: на перекрёстках приходится ждать, пока мотор вновь запустится, что мешает быстро реагировать на дорожную ситуацию. Отключить функцию ей не разрешает транспортный директор компании, поэтому приходится адаптироваться к особенностям техники.

Для тех, кто хочет продлить срок службы автомобиля, производители предусмотрели ручное отключение системы. На большинстве моделей достаточно нажать кнопку с маркировкой «A-off», чтобы деактивировать автоматическое глушение двигателя. Это простое действие снижает нагрузку на мотор и электрооборудование, позволяя увеличить межсервисные интервалы.

Владельцы машин без подобной системы, как мастер ногтевого сервиса Карина, с трудом представляют ситуацию, когда автомобиль внезапно глохнет в пробке. По её мнению, такая особенность может вызвать стресс у водителя, особенно в плотном трафике, где любое промедление на светофоре нередко раздражает других участников движения.

Эксперты подчёркивают: несмотря на благие намерения разработчиков, в условиях интенсивного городского движения потенциальная экономия топлива зачастую нивелируется увеличением затрат на обслуживание. Водителям, которые планируют долго эксплуатировать один автомобиль, стоит внимательно взвесить плюсы и минусы автоматического глушения двигателя.

Судя по имеющимся данным, система «Старт/стоп» действительно помогает снизить расход топлива при частых остановках, но одновременно увеличивает нагрузку на стартер, аккумулятор и силовой агрегат. Важно помнить, что стоимость ремонта этих узлов может существенно превысить сэкономленные на топливе средства. Для российских условий, где пробки и светофоры стали частью повседневной жизни, вопрос отключения функции приобретает особую актуальность. Водителям рекомендуется внимательно изучить возможности своей модели и, при необходимости, пользоваться ручным отключением системы для сохранения ресурса автомобиля.

Интересно, что вопрос о влиянии современных технологий на ресурс мотора обсуждается не впервые. Например, в материале о частой замене масла и реальных рисках для двигателя также подчеркивается, что не все инновации однозначно полезны для долгосрочной эксплуатации автомобиля.

Упомянутые марки: Mazda
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