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11 августа 2019, 10:08

Система видеопроверки наличия у водителей полисов ОСАГО далека от совершенства

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Как мы недавно писали, на московских дорогах началось тестирование автоматической проверки наличия у водителей полиса ОСАГО посредством видеокамер. На пилотном этапе никаких штрафов владельцам автомобилей не направляют.
Система видеопроверки наличия у водителей полисов ОСАГО далека от совершенства

 

Зато каждому москвичу есть смысл периодически заглядывать в свои почтовый ящик – не исключено, что там можно будет увидеть информационное письмо. В нем будет сказано, что сведений по ОСАГО на данный автомобиль в базе Российского союза автостраховщиков не имеется. Авторы эксперимента говорят, что основная его цель — дать водителю возможность разобраться: поддельная у него страховка или настоящая, внесенная в базу или внесенная туда некорректно.

Пока что все выглядит сыровато, и на это указывают эксперты. Так, например, первым делом необходимо навести порядок в базе РСА. Есть вопросы к камерам видеонаблюдения. Дело в том, что на данном этапе они предназначены для выявления совсем других правонарушений – скоростной режим, выделенная полоса и т.п., но никак не ОСАГО. Понятно, что документация на камеры ждет переоформления и сертификации для выявления нового вида нарушения.

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Непонятно и другое: сколько раз привлекать автовладельца к административной ответственности — один раз или же, что называется, с каждой камеры. Если рассматривать второй вариант, можно банально забыть продлить полис ОСАГО и за день получить целый пакет штрафов.

Депутаты ЛДПР проанализировали ситуацию и заявили, что перед тем, как внедрить новшество, следует навести порядок в ныне действующей системе. По их мнению, первым делом следует установить полный порядок с комплексами видеофиксации нарушений ПДД - как со стационарными, так и с переносными. Это вопросы их установки, а также регламента использования, в том числе частными лицами в коммерческих интересах. И, что очень важно, либерал-демократы полагают, что абсолютно все средства видеофиксации должны принадлежать не коммерсантам, а органам государственной власти, и только им.

Вторым важным шагом, по мнению депутатов данной партии, должно стать исправление ситуации на рынке ОСАГО. Не секрет, что зачастую водители сталкиваются с отказами в приобретении полиса обязательного автострахования либо с навязыванием дополнительных услуг и предложений со стороны страховщика. Депутаты выступают за то, чтобы предоставить автовладельцу самому выбирать срок действия приобретаемого полиса, пусть это будут даже одни сутки. Кроме того, необходимо позволить водителям приобретать полис ОСАГО в электронном виде со скидкой 10%.

Третье: важно устранить правовой пробел, возникающий в ситуации, когда госномер автомобиля меняется, а VIN-номера ТС и лицо, им управляющее, остаются прежними. Получается, что ответственность автолюбителя фактически остается застрахованной, и оснований для административного правонарушения быть не должно. Наконец, наступило время ввести механизм обжалования в электронном виде принятых постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных видеокамерами.

Партийцы говорят: до тех пор, пока все существующие пробелы в работе систем видеофиксации правонарушений существуют, о внедрении новшеств говорить преждевременно. Более того, это, с точки зрения усиления социальной напряженности среди водителей, небезопасно.

Напомним, что после того, как будет завершено тестирование автоматической проверки наличия водителей полиса ОСАГО, нарушителям «светит» штраф в 800 рублей.

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Система видеопроверки наличия у водителей полисов ОСАГО далека от совершенства
Зато каждому москвичу есть смысл периодически заглядывать в свои почтовый ящик – не исключено, что там можно будет увидеть информационное письмо. В нем будет сказано, что сведений по ОСАГО на данный автомобиль в базе Российского союза автостраховщиков не имеется. Авторы эксперимента говорят, что основная его цель — дать водителю возможность разобраться: поддельная у него страховка или настоящая, внесенная в базу или внесенная туда некорректно. Пока что все выглядит сыровато, и на это указывают эксперты. Так, например, первым делом необходимо навести порядок в базе РСА. Есть вопросы к камерам видеонаблюдения. Дело в том, что на данном этапе они предназначены для выявления совсем других правонарушений – скоростной режим, выделенная полоса и т.п., но никак не ОСАГО. Понятно, что документация на камеры ждет переоформления и сертификации для выявления нового вида нарушения. {{material_127178}} Непонятно и другое: сколько раз привлекать автовладельца к административной ответственности — один раз или же, что называется, с каждой камеры. Если рассматривать второй вариант, можно банально забыть продлить полис ОСАГО и за день получить целый пакет штрафов. Депутаты ЛДПР проанализировали ситуацию и заявили, что перед тем, как внедрить новшество, следует навести порядок в ныне действующей системе. По их мнению, первым делом следует установить полный порядок с комплексами видеофиксации нарушений ПДД - как со стационарными, так и с переносными. Это вопросы их установки, а также регламента использования, в том числе частными лицами в коммерческих интересах. И, что очень важно, либерал-демократы полагают, что абсолютно все средства видеофиксации должны принадлежать не коммерсантам, а органам государственной власти, и только им. Вторым важным шагом, по мнению депутатов данной партии, должно стать исправление ситуации на рынке ОСАГО. Не секрет, что зачастую водители сталкиваются с отказами в приобретении полиса обязательного автострахования либо с навязыванием дополнительных услуг и предложений со стороны страховщика. Депутаты выступают за то, чтобы предоставить автовладельцу самому выбирать срок действия приобретаемого полиса, пусть это будут даже одни сутки. Кроме того, необходимо позволить водителям приобретать полис ОСАГО в электронном виде со скидкой 10%.Третье: важно устранить правовой пробел, возникающий в ситуации, когда госномер автомобиля меняется, а VIN-номера ТС и лицо, им управляющее, остаются прежними. Получается, что ответственность автолюбителя фактически остается застрахованной, и оснований для административного правонарушения быть не должно. Наконец, наступило время ввести механизм обжалования в электронном виде принятых постановлений об административных правонарушениях, зафиксированных видеокамерами. Партийцы говорят: до тех пор, пока все существующие пробелы в работе систем видеофиксации правонарушений существуют, о внедрении новшеств говорить преждевременно. Более того, это, с точки зрения усиления социальной напряженности среди водителей, небезопасно.Напомним, что после того, как будет завершено тестирование автоматической проверки наличия водителей полиса ОСАГО, нарушителям «светит» штраф в 800 рублей.
2019-08-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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