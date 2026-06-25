Безопасность есть - краш-тесты прошли, продажи начались

25 июня 2026, 15:08
Ситикар «Атом» готов к производству: краш-тесты пройдены, старт продаж объявлен
Ситикар «Атом» готов к производству: краш-тесты пройдены, старт продаж объявлен
Российский электромобиль «Атом» официально подтвердил свою безопасность: завершены все ключевые испытания, включая краш-тесты по стандартам Таможенного союза. Модель уже доступна для бронирования, а серийная сборка стартует совсем скоро. Почему это событие может изменить рынок и что важно знать будущим владельцам - разбираемся в деталях.
Для российских автомобилистов новость о завершении краш-тестов ситикара «Атом» - не просто очередной отчет о проверках. Это реальный сигнал: отечественный электромобиль выходит на новый уровень, а значит, у покупателей появляется альтернатива зарубежным моделям, которые часто недоступны или стоят слишком дорого.
Как сообщает Autonews, испытания проводились на полигоне научного центра «НАМИ» и включали два ключевых сценария: фронтальный удар с 40-процентным перекрытием на скорости 56 км/ч и боковой удар на скорости 50 км/ч с использованием тележки массой 950 кг. Все системы безопасности сработали штатно: подушки и ремни активировались вовремя, батарея осталась целой, двери не заклинило, а пассажирский отсек не пострадал. Это особенно важно, учитывая необычную конструкцию «Атома» - у него нет центральной стойки, а двери открываются автоматически.
Для повышения прочности разработчики применили комбинацию различных видов стали и усилили пороги алюминиевыми ячеистыми профилями. Помимо краш-тестов, автомобиль прошел ресурсные испытания ходовой части и кузова, климатические и коррозийные тесты, а также проверку долговечности силовой установки. Такой комплексный подход к проверкам редко встречается даже у крупных мировых брендов, что подчеркивает серьезность подхода к безопасности.
Интересно, что предварительные продажи «Атома» стартовали еще в апреле: чтобы забронировать машину, достаточно внести 150 тысяч рублей, что гарантирует покупку в 2026 году. Модель оснащена электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.), запас хода - до 500 км, а батарея на 77 кВт·ч поддерживает быструю зарядку. По планам, в 2026 году на заводе «Москвич» соберут 5-6 тысяч таких автомобилей. Важно отметить, что интерес к безопасности новых российских электрокаров растет: ранее эксперты уже обсуждали итоги аналогичных испытаний, подробнее об этом можно узнать в материале о результатах предыдущих краш-тестов «Атома».
В целом, успешное завершение всех этапов испытаний позволяет говорить о готовности «Атома» к массовому производству и выходу на рынок. Для российского автопрома это важный шаг: модель не только отвечает современным требованиям безопасности, но и предлагает технологические решения, которые раньше были доступны лишь в премиальном сегменте. Если судить по представленным данным, «Атом» может стать одним из самых заметных событий на рынке электромобилей в ближайшие годы.
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