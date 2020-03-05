5 марта 2020, 06:59
«Ситимобил» учит водителей защищаться от коронавируса
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Фото: vladtime.ru
Такси-сервис «Ситимобил» разослал водителям памятку по мерам профилактики китайского коронавируса, а также подыскивает надежных партнеров среди компаний, занимающихся дезинфекцией общественного транспорта.
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Кроме того, партнерские таксопарки должны обеспечивать водителей одноразовыми масками и антисептиками для рук. Водителям рекомендуется регулярно протирать ручки дверей дезинфицирующими средствами, проводить в автомобиле влажную уборку и не менее двух раз в сутки проветривать салон, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ситимобила».
Одновременно компания занимается поиском подрядчиков, специализирующихся на дезинфекции общественного транспорта. Лучших из отобранных компаний агрегатор будет рекомендовать партнерам для регулярной обработки автомобилей такси. В «Ситимобиле» заверили, что указанные меры должны препятствовать распространению вируса, призвали клиентов не верить фейковым сообщениям и не поддаваться панике.
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