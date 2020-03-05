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5 марта 2020, 06:59

«Ситимобил» учит водителей защищаться от коронавируса

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Фото: vladtime.ru
Такси-сервис «Ситимобил» разослал водителям памятку по мерам профилактики китайского коронавируса, а также подыскивает надежных партнеров среди компаний, занимающихся дезинфекцией общественного транспорта.
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«Ситимобил» рассказал своим водителям и таксопаркам о том, как предотвратить распространение китайского коронавируса COVID-19. В разосланных рекомендациях, в частности, говорится о необходимости следить за здоровьем водителей и не выпускать на линию таксистов с признаками ОРВИ (повышенной температурой, кашлем или насморком). 

Кроме того, партнерские таксопарки должны обеспечивать водителей одноразовыми масками и антисептиками для рук. Водителям рекомендуется регулярно протирать ручки дверей дезинфицирующими средствами, проводить в автомобиле влажную уборку и не менее двух раз в сутки проветривать салон, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ситимобила».

Одновременно компания занимается поиском подрядчиков, специализирующихся на дезинфекции общественного транспорта. Лучших из отобранных компаний агрегатор будет рекомендовать партнерам для регулярной обработки автомобилей такси. В «Ситимобиле» заверили, что указанные меры должны препятствовать распространению вируса, призвали клиентов не верить фейковым сообщениям и не поддаваться панике.


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«Ситимобил» учит водителей защищаться от коронавируса
{{material_128716}}«Ситимобил» рассказал своим водителям и таксопаркам о том, как предотвратить распространение китайского коронавируса COVID-19. В разосланных рекомендациях, в частности, говорится о необходимости следить за здоровьем водителей и не выпускать на линию таксистов с признаками ОРВИ (повышенной температурой, кашлем или насморком). Кроме того, партнерские таксопарки должны обеспечивать водителей одноразовыми масками и антисептиками для рук. Водителям рекомендуется регулярно протирать ручки дверей дезинфицирующими средствами, проводить в автомобиле влажную уборку и не менее двух раз в сутки проветривать салон, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ситимобила».Одновременно компания занимается поиском подрядчиков, специализирующихся на дезинфекции общественного транспорта. Лучших из отобранных компаний агрегатор будет рекомендовать партнерам для регулярной обработки автомобилей такси. В «Ситимобиле» заверили, что указанные меры должны препятствовать распространению вируса, призвали клиентов не верить фейковым сообщениям и не поддаваться панике.
2020-03-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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