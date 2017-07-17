17 июля 2017, 10:12

«Ситиритм-12 CNG» начал перевозить пассажиров в Липецке

После испытаний в Краснодаре автобус «Ситиритм-12 CNG», работающий на газомоторном топливе, вышел на маршруты. Новинку Volgabus опробуют жители Липецка.
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С начала февраля по конец июня 12-метровый автобус проходил тесты в Краснодаре – городе с развитой и современной системой общественного транспорта. «СитиРитм» возил пассажиров на одном из самых загруженных маршрутов «2Е» (Троллейбусное депо № 1 — Железнодорожный вокзал «Краснодар-I»).

За период тестов автобус прошел около 10 тыс. километров, продемонстрировав самый высокий из возможных коэффициент готовности к выходу на линию. В рейс автобус отправлялся более 600 раз, перевезя в общей сложности более 35 тыс. жителей Краснодара и гостей города.

Экономия на топливе за период тестов составила около 35% по сравнению с дизельными аналогами. При этом содержание вредных веществ в выхлопе газомоторного автобуса в 3 раза ниже. В настоящий момент аналогичные автобусы курсируют в Волгограде, Санкт-Петербурге, Тольятти, Владимире.

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«Ситиритм-12 CNG» начал перевозить пассажиров в Липецке
{{material_119312}} С начала февраля по конец июня 12-метровый автобус проходил тесты в Краснодаре – городе с развитой и современной системой общественного транспорта. «СитиРитм» возил пассажиров на одном из самых загруженных маршрутов «2Е» (Троллейбусное депо № 1 — Железнодорожный вокзал «Краснодар-I»). За период тестов автобус прошел около 10 тыс. километров, продемонстрировав самый высокий из возможных коэффициент готовности к выходу на линию. В рейс автобус отправлялся более 600 раз, перевезя в общей сложности более 35 тыс. жителей Краснодара и гостей города.Экономия на топливе за период тестов составила около 35% по сравнению с дизельными аналогами. При этом содержание вредных веществ в выхлопе газомоторного автобуса в 3 раза ниже. В настоящий момент аналогичные автобусы курсируют в Волгограде, Санкт-Петербурге, Тольятти, Владимире.
2017-07-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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