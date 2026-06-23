«С половиной кабины»: в Китае показали самый большой грузовик Sitrak — трехосные гиганты на 170 тонн бросили вызов БелАЗу

Sitrak выводит на рынок карьерные самосвалы грузоподъемностью до 170 тонн

В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.

В Китае представили новые карьерные самосвалы Sitrak с рекордной грузоподъемностью 150 и 170 тонн. Машины оснащены 660-сильным двигателем и необычной кабиной, что может изменить расстановку сил на рынке тяжелой техники. Почему это важно для России - в материале.

Появление новых карьерных самосвалов Sitrak грузоподъемностью 150 и 170 тонн стало важным событием на рынке тяжелой техники. Китайский производитель представил не только рекордные показатели, но и оригинальные инженерные решения, способные заинтересовать компании, работающие в сложных условиях.

Главная особенность новых моделей — трехосная конструкция с колесной формулой 6×4 и компактные модульные кабины, внешне напоминающие половину корпуса кабины крупного грузовика. Такой подход позволил снизить массу и улучшить обзорность, что критически важно при работе в ограниченном пространстве карьеров.

В движение самосвалы приводит турбодизель объемом 15,3 литра, развивающий 660 лошадиных сил. По заявлению производителя, ресурс двигателя составляет 2 миллиона километров — это то преимущество, которое Sitrak предлагает на фоне конкурентов. Кроме того, усиленная рама и адаптация к экстремальным условиям эксплуатации делают эти машины особенно привлекательными для добывающей промышленности.

Интересно, что ранее Sitrak выпускал технику грузоподъемностью до 135 тонн, тогда как новые модели значительно расширяют возможности перевозок. В отличие от привычных для России и стран СНГ двухосных БелАЗов, китайские самосвалы используют трехосную схему, что может дать преимущества на сложных участках и при больших объемах перевозок.

На российском рынке появление таких машин может иметь серьезные последствия в сегменте карьерных самосвалов. Sitrak предлагает не только высокую грузоподъемность, но и экономичность, а также конструктивные решения, востребованные в условиях сурового климата и сложного рельефа. Судя по имеющимся данным, интерес к новым моделям уже проявляют компании из обрабатывающей промышленности.

В целом, выход Sitrak на новый уровень грузоподъемности способен изменить баланс сил на рынке карьерной техники. Для сравнения: БелАЗ традиционно доминирует в России, однако китайские производители активно наращивают присутствие, предлагая современные решения и конкурентные цены. Важно отметить, что развитие этого сегмента напрямую связано с потребностями крупных промышленных проектов и обновлением парков техники в регионах с интенсивной добычей полезных ископаемых.