Электрорикша Evryjourney от SixThreeZero: новый взгляд на городскую мобильность – сможет ли она заменить привычный автомобиль

11 декабря 2025, 18:29
SixThreeZero представила электрифицированную рикшу с мотором 1000 Вт – альтернатива автомобилю
SixThreeZero удивила рынок, выпустив электрическую рикшу с мощным мотором. Новинка обещает изменить представление о городских поездках. Узнайте, как электрификация влияет на привычные средства передвижения. Неожиданные детали ждут вас в материале.
Велосипед издавна считается одним из самых надежных и универсальных способов передвижения по городу. Однако с появлением электромоторов и современных аккумуляторов классический двухколесный транспорт начал меняться. На рынке появились необычные гибриды, способные удивить даже опытных автолюбителей. Одной из таких новинок стала электрическая рикша Evryjourney от компании SixThreeZero.
Этот необычный транспорт оснащен мощным среднеприводным электромотором на 1000 Вт, что позволяет ему уверенно конкурировать с автомобилями в сложных условиях. Производитель позиционирует новинку как полноценную альтернативу личному авто для ежедневных поездок по городу. Электрическая рикша способна перевозить не только водителя, но и пассажиров, а также багаж, что делает ее универсальным решением для семей и небольших компаний.
Evryjourney отличается не только техническими характеристиками, но и продуманной эргономикой. Просторная кабина, удобные сиденья и современная система управления делают поездку максимально комфортной. Благодаря электромотору рикша легко справляется с подъемами и не требует больших физических усилий от водителя. Запас хода на одной зарядке позволяет преодолевать значительные расстояния без подзарядки, что особенно важно для жителей мегаполисов.
Еще одним преимуществом электрической рикши является ее экологичность. Отсутствие вредных выбросов в атмосферу и низкий уровень шума делают этот транспорт привлекательным для тех, кто заботится об окружающей среде. Кроме того, эксплуатация такого средства передвижения обходится значительно дешевле по сравнению с автомобилем: не нужно тратиться на топливо, обслуживание электромотора и батарею.
В условиях растущих пробок и постоянной нехватки парковочных мест электрическая рикша может стать настоящим спасением для горожан. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в плотном потоке и находить места для стоянки даже в самых загруженных районах. При этом вместимость и функции не уступают многим малолитражным автомобилям.
Появление таких транспортных средств, как Evryjourney, говорит о том, что рынок городской мобильности стремительно меняется. Электрификация затрагивает не только привычные автомобили, но и альтернативные виды транспорта. Возможно, уже в ближайшие годы электрические рикши станут привычной частью городского пейзажа, и многие автолюбители пересмотрят свои взгляды на личный транспорт.
Похожие материалы
-
11.12.2025, 18:38
Dodge Durango нового поколения: как изменится культовый внедорожник к 2027 году
Dodge готовит обновленный Durango, который обещает стать настоящим прорывом. Производство стартует не раньше 2029 года. Завод в Детройте получит крупные инвестиции. Какие перемены ждут культовый SUV? Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 18:18
Supreme представила внедорожный гольф-кар за 18 тысяч долларов для фанатов
Supreme снова удивляет: теперь бренд выходит за рамки привычного и выпускает необычный гольф-кар. Цена и внешний вид вызывают вопросы, а возможности обещают удивить даже скептиков. Что скрывается за этим проектом – читайте в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 18:04
Toyota GR Yaris с пакетом GTS Aero Performance выходит в Австралии за 43 тысячи долларов
Toyota GR Yaris обзавелся новой топовой комплектацией в Австралии. Пакет GTS Aero Performance стоит около 43 тысяч долларов. Японский хэтчбек стал еще ярче и агрессивнее. Узнайте, чем удивит обновленная версия. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
11.12.2025, 17:57
Виртуальное возвращение Pontiac Firebird Trans Am 2027 года и культовый Smokey and the Bandit
General Motors уверенно лидирует на американском рынке. Продажи за три квартала 2025 года превысили 2,15 миллиона машин. Это лучший результат за последние десять лет. Виртуальный Pontiac Firebird Trans Am 2027 года интригует поклонников. Узнайте, как легенда возвращается в цифровом формате.Читать далее
-
11.12.2025, 17:28
Обновленные SEAT Ibiza и Arona начали выпускать на заводе в Мартореле в Испании
SEAT начал выпуск обновленных Ibiza и Arona на главном заводе в Мартореле. Модели появятся в продаже в январе 2026 года. В 2027 году обе машины получат мягкие гибридные версии. В 2028 ожидается гибридный Leon. Следующие обновления уже запланированы.Читать далее
-
11.12.2025, 17:26
Febest расширил линейку запчастей для рулевого управления популярных авто
Известный бренд запчастей представил новинки. В каталоге появились важные детали. Они предназначены для популярных моделей. Владельцы иномарок будут довольны. Узнайте подробности о расширении ассортимента.Читать далее
-
11.12.2025, 17:17
Buhanka Campervan: как отправиться в автопутешествие с комфортом
Путешествия становятся доступнее благодаря аренде кемперов. Оборудованные фургоны и внедорожники ждут любителей приключений. Узнайте, какие опции доступны и что входит в комплектацию. Откройте новые маршруты и впечатления.Читать далее
-
11.12.2025, 15:55
АвтоВАЗ готовит гибридный кроссовер Lada Azimut и оценивает рынок электрокаров
АвтоВАЗ смотрит в будущее. Компания имеет опыт создания электрокаров, но сейчас рассматриваются гибридные технологии. Новый кроссовер может всех удивить. Что ждет российские автомобили Lada? Узнайте о планах автогиганта.Читать далее
-
11.12.2025, 15:51
В духе космоса: УАЗ отправил в Европу уникальный кемпер МИР на базе легендарной «буханки»
УАЗ представил новый автодом МИР на базе «буханки». Внешний вид вызвал обсуждения среди поклонников. Подробности о комплектации пока держатся в секрете. Ожидается, что кемпер удивит своим внутренним оснащением.Читать далее
-
11.12.2025, 15:46
Voyah представил новый флагманский седан Passion L мощностью свыше 600 л. с.
Бренд Voyah показал новый флагман. Это седан Passion L. Он стал крупнее и мощнее. Его гибридная система впечатляет. Автомобиль пока доступен только в Китае. Что ждет российский рынок?Читать далее
