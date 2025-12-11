Электрорикша Evryjourney от SixThreeZero: новый взгляд на городскую мобильность – сможет ли она заменить привычный автомобиль

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 декабря 2025, 18:29

SixThreeZero представила электрифицированную рикшу с мотором 1000 Вт – альтернатива автомобилю

SixThreeZero представила электрифицированную рикшу с мотором 1000 Вт – альтернатива автомобилю

Электрорикша Evryjourney от SixThreeZero: новый взгляд на городскую мобильность – сможет ли она заменить привычный автомобиль

SixThreeZero представила электрифицированную рикшу с мотором 1000 Вт – альтернатива автомобилю

SixThreeZero удивила рынок, выпустив электрическую рикшу с мощным мотором. Новинка обещает изменить представление о городских поездках. Узнайте, как электрификация влияет на привычные средства передвижения. Неожиданные детали ждут вас в материале.

SixThreeZero удивила рынок, выпустив электрическую рикшу с мощным мотором. Новинка обещает изменить представление о городских поездках. Узнайте, как электрификация влияет на привычные средства передвижения. Неожиданные детали ждут вас в материале.

Велосипед издавна считается одним из самых надежных и универсальных способов передвижения по городу. Однако с появлением электромоторов и современных аккумуляторов классический двухколесный транспорт начал меняться. На рынке появились необычные гибриды, способные удивить даже опытных автолюбителей. Одной из таких новинок стала электрическая рикша Evryjourney от компании SixThreeZero.

Этот необычный транспорт оснащен мощным среднеприводным электромотором на 1000 Вт, что позволяет ему уверенно конкурировать с автомобилями в сложных условиях. Производитель позиционирует новинку как полноценную альтернативу личному авто для ежедневных поездок по городу. Электрическая рикша способна перевозить не только водителя, но и пассажиров, а также багаж, что делает ее универсальным решением для семей и небольших компаний.

Evryjourney отличается не только техническими характеристиками, но и продуманной эргономикой. Просторная кабина, удобные сиденья и современная система управления делают поездку максимально комфортной. Благодаря электромотору рикша легко справляется с подъемами и не требует больших физических усилий от водителя. Запас хода на одной зарядке позволяет преодолевать значительные расстояния без подзарядки, что особенно важно для жителей мегаполисов.

Еще одним преимуществом электрической рикши является ее экологичность. Отсутствие вредных выбросов в атмосферу и низкий уровень шума делают этот транспорт привлекательным для тех, кто заботится об окружающей среде. Кроме того, эксплуатация такого средства передвижения обходится значительно дешевле по сравнению с автомобилем: не нужно тратиться на топливо, обслуживание электромотора и батарею.

В условиях растущих пробок и постоянной нехватки парковочных мест электрическая рикша может стать настоящим спасением для горожан. Компактные размеры позволяют легко маневрировать в плотном потоке и находить места для стоянки даже в самых загруженных районах. При этом вместимость и функции не уступают многим малолитражным автомобилям.

Появление таких транспортных средств, как Evryjourney, говорит о том, что рынок городской мобильности стремительно меняется. Электрификация затрагивает не только привычные автомобили, но и альтернативные виды транспорта. Возможно, уже в ближайшие годы электрические рикши станут привычной частью городского пейзажа, и многие автолюбители пересмотрят свои взгляды на личный транспорт.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Названы три кроссовера которые неожиданно стали хитами продаж в России к концу года
Lada Vesta Sportline: чем хороша и плоха самая дерзкая и дорогая Веста
Mercedes-Benz показал новый GLB без ДВС и с нейросетью на борту
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тверь Иркутск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться