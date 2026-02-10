Как расследование таможни выявило незаконную схему ввоза дорогих немецких автомобилей в Россию

Скандал с поставками Mercedes-Benz: немецких экспортеров обвиняют в обходе санкций

Вышло расследование: немецкие компании оказались под ударом из-за схем с поставками автомобилей Mercedes-Benz в Россию через Беларусь. Почему это может затронуть и других экспортеров, какие риски и последствия - в нашем материале.

Ситуация с поставками автомобилей из Европы в Россию вновь оказалась в центре внимания. Для российских автолюбителей это не просто очередная новость - речь идет о реальных рисках для рынка, доступности премиальных машин и даже о будущем целых компаний, которые годами работали на грани между спросом и жесткими ограничениями. На этот раз под прицелом оказалась крупная немецкая фирма Klassen, специализирующаяся на переоборудовании и продаже VIP-автомобилей Mercedes-Benz.

В январе 2026 года в штаб-квартире Klassen прошли обыски. Причина - подозрение в нарушении европейских санкций. Как выяснилось, несколько автомобилей, официально проданных в Беларусь, впоследствии оказались зарегистрированы в России. Немецкая таможня, используя сервисы проверки VIN-номеров, отследила путь машин и предъявила компании обвинения. По данным следствия, только за последний год 10 автомобилей, прошедших через Беларусь, были обнаружены на российских номерах.

Для Klassen это стало настоящим ударом. Компания, известная на весь мир своими роскошными минивэнами и лимузинами, теперь вынуждена доказывать свою невиновность. Директор фирмы Паул Классен подчеркивает: под подозрение попадают не только те, кто сознательно нарушает правила, но и те, кто годами работал по закону, платил налоги и создавал рабочие места в Германии. Однако, по мнению немецких властей, ответственность за конечную точку попадания автомобиля лежит именно на экспортере, даже если сделка прошла через третьи страны и все формальности были соблюдены.

Схема, по которой действовали экспортеры, выглядит просто: автомобиль официально продается в Беларусь, проходит все таможенные процедуры, а затем, уже через несколько месяцев или даже лет, оказывается в России. Иногда машина меняет владельцев по цепочке из трех-пяти посредников, но для немецкой таможни это не имеет значения. Если автомобиль зарегистрирован в России - значит, санкции нарушены, и экспортеру грозят серьезные последствия.

Под удар попали не только Klassen. В том же регионе Штутгарта аналогичные обвинения предъявлены компании Prodex Trade GmbH, выяснили журналисты abw.by. Там также прошли обыски, были изъяты компьютеры, а банковские счета заблокированы. По словам Паула Классена, немецкая таможня действует по отработанной схеме: находит в интернете сервисы для проверки VIN, отслеживает путь автомобиля, и если тот появляется в России - начинается расследование. Неважно, что сделка была оформлена на третью страну, что все платежи прошли через банки, а налоги уплачены в Германии. Ответственность все равно ложится на плечи экспортера.

Для немецкого бизнеса это стало настоящим шоком. Многие компании, которые никогда напрямую не работали с Россией, теперь вынуждены объясняться перед следствием, а их счета арестованы. По мнению представителей отрасли, такие меры могут привести к разрушению целых сегментов рынка и потере рабочих мест. В условиях, когда спрос на премиальные автомобили в России остается высоким, а официальные поставки ограничены, подобные схемы становятся все более рискованными и чреватыми для всех участников цепочки.

Скандал с Klassen - лишь вершина айсберга. В ближайшее время можно ожидать новых расследований и ужесточения контроля за экспортом автомобилей из Европы в страны, которые могут быть использованы как транзитные. Для российских покупателей это означает, что доступ к премиальным моделям может стать еще сложнее, а цены - выше. Для европейских компаний - что любая сделка теперь под угрозой проверки и санкций, даже если формально все документы в порядке.