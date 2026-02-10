Как расследование таможни выявило незаконную схему ввоза дорогих немецких автомобилей в Россию

10 февраля 2026, 08:05
Скандал с поставками Mercedes-Benz: немецких экспортеров обвиняют в обходе санкций
Скандал с поставками Mercedes-Benz: немецких экспортеров обвиняют в обходе санкций
Вышло расследование: немецкие компании оказались под ударом из-за схем с поставками автомобилей Mercedes-Benz в Россию через Беларусь. Почему это может затронуть и других экспортеров, какие риски и последствия - в нашем материале.
Ситуация с поставками автомобилей из Европы в Россию вновь оказалась в центре внимания. Для российских автолюбителей это не просто очередная новость - речь идет о реальных рисках для рынка, доступности премиальных машин и даже о будущем целых компаний, которые годами работали на грани между спросом и жесткими ограничениями. На этот раз под прицелом оказалась крупная немецкая фирма Klassen, специализирующаяся на переоборудовании и продаже VIP-автомобилей Mercedes-Benz.
В январе 2026 года в штаб-квартире Klassen прошли обыски. Причина - подозрение в нарушении европейских санкций. Как выяснилось, несколько автомобилей, официально проданных в Беларусь, впоследствии оказались зарегистрированы в России. Немецкая таможня, используя сервисы проверки VIN-номеров, отследила путь машин и предъявила компании обвинения. По данным следствия, только за последний год 10 автомобилей, прошедших через Беларусь, были обнаружены на российских номерах.
Для Klassen это стало настоящим ударом. Компания, известная на весь мир своими роскошными минивэнами и лимузинами, теперь вынуждена доказывать свою невиновность. Директор фирмы Паул Классен подчеркивает: под подозрение попадают не только те, кто сознательно нарушает правила, но и те, кто годами работал по закону, платил налоги и создавал рабочие места в Германии. Однако, по мнению немецких властей, ответственность за конечную точку попадания автомобиля лежит именно на экспортере, даже если сделка прошла через третьи страны и все формальности были соблюдены.
Схема, по которой действовали экспортеры, выглядит просто: автомобиль официально продается в Беларусь, проходит все таможенные процедуры, а затем, уже через несколько месяцев или даже лет, оказывается в России. Иногда машина меняет владельцев по цепочке из трех-пяти посредников, но для немецкой таможни это не имеет значения. Если автомобиль зарегистрирован в России - значит, санкции нарушены, и экспортеру грозят серьезные последствия.
Под удар попали не только Klassen. В том же регионе Штутгарта аналогичные обвинения предъявлены компании Prodex Trade GmbH, выяснили журналисты abw.by. Там также прошли обыски, были изъяты компьютеры, а банковские счета заблокированы. По словам Паула Классена, немецкая таможня действует по отработанной схеме: находит в интернете сервисы для проверки VIN, отслеживает путь автомобиля, и если тот появляется в России - начинается расследование. Неважно, что сделка была оформлена на третью страну, что все платежи прошли через банки, а налоги уплачены в Германии. Ответственность все равно ложится на плечи экспортера.
Для немецкого бизнеса это стало настоящим шоком. Многие компании, которые никогда напрямую не работали с Россией, теперь вынуждены объясняться перед следствием, а их счета арестованы. По мнению представителей отрасли, такие меры могут привести к разрушению целых сегментов рынка и потере рабочих мест. В условиях, когда спрос на премиальные автомобили в России остается высоким, а официальные поставки ограничены, подобные схемы становятся все более рискованными и чреватыми для всех участников цепочки.
Скандал с Klassen - лишь вершина айсберга. В ближайшее время можно ожидать новых расследований и ужесточения контроля за экспортом автомобилей из Европы в страны, которые могут быть использованы как транзитные. Для российских покупателей это означает, что доступ к премиальным моделям может стать еще сложнее, а цены - выше. Для европейских компаний - что любая сделка теперь под угрозой проверки и санкций, даже если формально все документы в порядке.
Похожие материалы
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
10.02.2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.Читать далее
-
10.02.2026, 10:26
Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП
В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
10.02.2026, 09:37
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:51
LADA меняет правила игры: в Беларуси останется только один дистрибьютор
Продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза, а доля российских авто на рынке снизилась до 15%. Что стоит за решением АВТОВАЗа оставить только одного дистрибьютора и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 08:19
Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья
Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
10.02.2026, 07:44
КамАЗ завершил 2025 год с рекордным убытком и падением выручки на фоне кризиса
Вышло исследование: КамАЗ за 2025 год показал убыток в 37 млрд рублей, что в 11 раз больше прошлых показателей. Снижение выручки, рост долгов и падение рынка грузовиков - что грозит отрасли и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее
Похожие материалы
-
10.02.2026, 10:51
Toyota Camry с пробегом: реальные проблемы, стоимость и нюансы покупки — стоит ли покупать японца
Toyota Camry остается одной из самых востребованных моделей на вторичном рынке, но не все так однозначно. В материале - анализ слабых мест, цен и особенностей эксплуатации, а также советы экспертов по выбору и обслуживанию.Читать далее
-
10.02.2026, 10:37
Дилеры предупредили о риске ухода некоторых автопроизводителей из России в 2026 году
Вышло исследование: эксперты рынка отмечают, что после повышения утильсбора в России возможен уход ряда автомобильных брендов уже в 2026 году. Какие марки окажутся под угрозой, почему ситуация меняется именно сейчас и что это значит для покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, как быстро может измениться привычный ассортимент автосалонов.Читать далее
-
10.02.2026, 10:26
Беспилотные грузовики на российских трассах: где появятся в 2026 году: кто ответит за ДТП
В России уже курсируют десятки беспилотных фур, а к 2026 году их станет в разы больше. Какие трассы откроют для автономных грузовиков, как изменится подход к ответственности за ДТП и что ждет пассажирские перевозки - мало кто знает детали. Объясняем, почему эти перемены важны для всех участников дорожного движения.Читать далее
-
10.02.2026, 09:37
Масштабный отзыв Zeekr 001: более 38 тысяч электрокаров отправлены на замену батарей
В Китае стартовала крупнейшая отзывная кампания Zeekr: более 38 тысяч электрокаров 001 отправляются на бесплатную замену батарей из-за выявленного дефекта. Как это повлияет на рынок и что важно знать владельцам - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 09:14
XRAY Cross после 11 000 км: неожиданные плюсы и минусы по сравнению с Вестой SW
XRAY Cross прошел 11 000 км и оказался не только экономичнее, но и интереснее в деталях, чем кажется на первый взгляд. Сравниваем его с Ладой Веста SW: что удивило в эксплуатации, а что разочаровало - подробности в материале.Читать далее
-
10.02.2026, 08:51
LADA меняет правила игры: в Беларуси останется только один дистрибьютор
Продажи LADA в Беларуси рухнули в 3,6 раза, а доля российских авто на рынке снизилась до 15%. Что стоит за решением АВТОВАЗа оставить только одного дистрибьютора и как это скажется на покупателях - разбираемся в деталях.Читать далее
-
10.02.2026, 08:19
Volkswagen внедряет переработку авто: как изменится рынок запчастей и сырья
Volkswagen запускает в Германии уникальный центр по разборке и восстановлению автомобилей. Мало кто знает, как это повлияет на стоимость запчастей и доступность сырья. Какие перемены ждут рынок - объясняем подробно.Читать далее
-
10.02.2026, 07:44
КамАЗ завершил 2025 год с рекордным убытком и падением выручки на фоне кризиса
Вышло исследование: КамАЗ за 2025 год показал убыток в 37 млрд рублей, что в 11 раз больше прошлых показателей. Снижение выручки, рост долгов и падение рынка грузовиков - что грозит отрасли и почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
10.02.2026, 06:56
Toyota Land Cruiser 1988 года с мотором LS3 и шасси 80-й серии: возвращение легенды
Toyota Land Cruiser FJ62 1988 года вновь оказался в центре внимания благодаря необычной модернизации. Классический внедорожник получил мощный двигатель LS3 и шасси от 80-й серии, сохранив при этом узнаваемый стиль 80-х. Почему этот проект вызывает интерес у экспертов и поклонников ретро-авто - разбираемся в деталях.Читать далее