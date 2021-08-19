Скандал в Киеве: Red Bull не нашел понимания у властей и устроил незаконный дрифт
Власти Украины конфисковали автомобили компании Red Bull за несанкционированный дрифт в центре столицы. Городские власти отказали компании в разрешении на съемку дрейфующих машин с логотипами на фоне объекта Всемирного наследия ООН, но в Red Bull проигнорировали запрет. После скандала Red Bull признал свою вину за съемку видео без разрешения.
«Мы не выполнили все необходимые процедуры», - написал представитель Red Bull в заявлении для The Drive. «Мы глубоко сожалеем об этой оплошности с нашей стороны. Мы всегда стремились очистить участок после дрифта, чтобы оставить его в том виде, котором он был до съемок. На прошлой неделе клининговая компания, с которой мы заключили контракт, закончила работы. Мы очень ценим теплые отношения и мы уже много сотрудничаем с администрацией Киева».
В прошлый вторник Red Bull отправил двух своих пилотов, Конора Шанахана и Александра Гринчука на Софиевскую площадь, для съемки рекламы украинского рэпера. Однако городская администрация отклонила запрос, сославшись на риск повреждения исторического желтого кирпича. Red Bull сообщил The Drive, что немедленно извинился перед Киевом и его жителями после негативной реакции.
Тем временем Гринчук опубликовал на YouTube заявление: «У меня есть контракт, согласно которому я должен участвовать в проектах, одним из которых был парный дрифт в центре Киева с приглашенным коллегой из Ирландии, вице-чемпионом Европы Конором Шанаханом. Цель проекта — продвижение бренда и снятие красивого видео ко Дню Флага и Независимости Украины».
После съемок Red Bull клининговая компания убрала остатки резины с кирпича. Городские власти по-прежнему заявляют, что автомобили повредили 2 000 квадратных метров исторического желтого кирпича, и оценивают стоимость ремонта площади в 1766,26 долларов. Автомобили Гринчука и Шанахана были конфискованы в качестве вещественных доказательств.
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