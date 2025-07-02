Скандал вокруг платной курилки заставил Пулково вспомнить о благотворительности

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Депутат Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок сообщил корреспонденту Piter.tv , что хоть и не является курильщиком, цена в 500 рублей представляется ему монопольно завышенной и экономически необоснованной. Он обратился в УФАС с просьбой проверить законность установленной суммы. «Если аэропорт и решил ввести плату за посещение курилок – а это его право – то стоимость должна быть подкреплена объективными расчетами необходимых расходов и ожидаемой прибыли», – заявил он. По его словам, есть основания полагать, что такая плата может быть нарушением антимонопольного законодательства. В связи с этим парламентарий попросил УФАС провести проверку. В ответ на критику в Пулково пообещали наплавлять 20% вырученных средств в благотворительные организации для борьбы с раком легких.Пресс-служба аэропорта Пулково объяснила появление платной курительной комнаты необходимостью контроля над количеством посетителей. Ранее на месте бесплатной зоны для курения возникали очереди и задымление, что создавало дискомфорт как для других пассажиров, так и для персонала. Новое помещение рассчитано всего на шесть человек. Также введено ограничение времени пребывания, правда точный интервал пока не известен. Согласно информации на сайте, курительный павильон расположен в зоне вылета внутренних рейсов, на 3 этаже, рядом с бизнес-залами аэропорта. Комната работает круглосуточно с технологическими перерывами с 06:00 до 06:45, с 15:00 до 15:45, с 23:45 до 00:30.

Администрация Пулково также напомнила, что посещение платной комнаты не является единственным вариантом для курильщиков. Рядом с терминалом сохраняется бесплатная зона для курения. Она расположена на улице, что может быть некомфортно в непогоду. Представители воздушной гавани также подчеркнули, что предоставление курительных зон не является их обязательством по закону, и в большинстве российских аэропортов таких помещений нет. Тем не менее, петербургский аэропорт выбрал компромиссный вариант, сочетающий элементы социальной ответственности и практической необходимости.

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