26 октября 2017, 09:40

Скандал вынудил Nissan продолжить отзыв

Выявленные на заводе Nissan нарушения заставили автопроизводителя объявить дополнительный отзыв 38 650 своих автомобилей. Как выяснилось, компания проверяла качество своих машин не по стандартам безопасности.
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Производство автомобилей Nissan в Японии временно остановлено из-за нарушения инспекции качества на заводах ...
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Эту информацию распространило японское Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Сервисная кампания затронет несколько моделей марки.

Напомним, что на прошлой неделе появилось сообщение о приостановлении деятельности завода компании, выпускающего автомобили для домашнего рынка. Проверка, проведенная на предприятии, выявила, что финальный контроль безопасности новых транспортных средств проводился не по регламенту. А специалисты, осуществлявшие контроль качества, не имели необходимой квалификации и соответствующих сертификатов. Данное нарушение подтвердилось на пяти заводах Nissan.

В результате компания обязана отозвать более 1,2 млн машин, реализованных на территории Японии за последние три года. По имеющимся данным, обратиться к официальным дилерам марки придется владельцам моделей Note, Skyline, Leaf и Murano. Затраты производителя на отзывную кампанию составят не менее 25 млрд. иен (около 220 млн долларов).

Новости Нисан, Ниссан

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Скандал вынудил Nissan продолжить отзыв
{{material_121438}}Эту информацию распространило японское Министерство земель, инфраструктуры, транспорта и туризма. Сервисная кампания затронет несколько моделей марки.Напомним, что на прошлой неделе появилось сообщение о приостановлении деятельности завода компании, выпускающего автомобили для домашнего рынка. Проверка, проведенная на предприятии, выявила, что финальный контроль безопасности новых транспортных средств проводился не по регламенту. А специалисты, осуществлявшие контроль качества, не имели необходимой квалификации и соответствующих сертификатов. Данное нарушение подтвердилось на пяти заводах Nissan.В результате компания обязана отозвать более 1,2 млн машин, реализованных на территории Японии за последние три года. По имеющимся данным, обратиться к официальным дилерам марки придется владельцам моделей Note, Skyline, Leaf и Murano. Затраты производителя на отзывную кампанию составят не менее 25 млрд. иен (около 220 млн долларов).
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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