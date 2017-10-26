Скандал вынудил Nissan продолжить отзыв
Напомним, что на прошлой неделе появилось сообщение о приостановлении деятельности завода компании, выпускающего автомобили для домашнего рынка. Проверка, проведенная на предприятии, выявила, что финальный контроль безопасности новых транспортных средств проводился не по регламенту. А специалисты, осуществлявшие контроль качества, не имели необходимой квалификации и соответствующих сертификатов. Данное нарушение подтвердилось на пяти заводах Nissan.
В результате компания обязана отозвать более 1,2 млн машин, реализованных на территории Японии за последние три года. По имеющимся данным, обратиться к официальным дилерам марки придется владельцам моделей Note, Skyline, Leaf и Murano. Затраты производителя на отзывную кампанию составят не менее 25 млрд. иен (около 220 млн долларов).
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное