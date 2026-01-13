Зимние секреты северян — почему их машины не боятся суровых морозов

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

13 января 2026, 19:37

Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах

Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах

Зимние секреты северян — почему их машины не боятся суровых морозов

Скандинавский опыт: как автомобили в Финляндии легко заводятся при -30 градусах

В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.

В северных странах машины не требуют долгого прогрева зимой. Водители сразу отправляются в путь. Узнайте, как им это удается. Откройте для себя необычные решения для холодного климата.

В суровых зимних условиях Скандинавии автомобилисты не тратят время на прогрев мотора перед поездкой. Даже при минус тридцати градусах жители Финляндии, Швеции и Норвегии спокойно садятся за руль и сразу отправляются по делам. Такой подход кажется невероятным для многих российских водителей, привыкших к долгим утренним процедурам. Однако, как сообщает Pravda.Ru, у северян есть свои проверенные методы, позволяющие не зависеть от капризов погоды.

В этих странах действуют строгие экологические требования, которые запрещают оставлять двигатель включенным на стоянке. За нарушение можно получить штраф, поэтому местные жители давно отказались от привычки прогревать машину на холостом ходу. Вместо этого они используют специальные устройства, работающие от электросети, которые подготавливают автомобиль к запуску заранее и не загрязняют воздух.

Ключевую роль в подготовке транспорта к морозам играют электрические предпусковые подогреватели. Они подключаются к обычной розетке и нагревают охлаждающую жидкость или масло в двигателе. Благодаря этому мотор легко заводится даже после долгой ночи на улице. В частных домах такие системы включают вручную или с помощью таймера, а в городах оборудованы специальные парковочные места с розетками. Стоимость использования невысока, а эффективность - на высоте: за пару часов двигатель прогревается до нужной температуры, и поездка начинается без лишних хлопот.

Технологии не стоят на месте. Современные подогреватели стали компактнее и умнее: некоторые модели интегрируются с электроникой автомобиля, позволяя управлять ими дистанционно через смартфон. Водитель может заранее включить подогрев, чтобы к моменту выхода из дома салон был теплым, а стекла - чистыми. Для тех, кто не имеет доступа к электросети, существуют автономные каталитические нагреватели, которые работают без открытого огня и подходят для отдаленных стоянок.

Экономия энергии - еще один важный аспект. Таймеры позволяют включать подогрев только тогда, когда это действительно нужно, что снижает расходы. Обычно двух часов достаточно, чтобы подготовить двигатель к запуску даже в сильный мороз. Такой подход не только облегчает жизнь водителям, но и помогает заботиться об окружающей среде.

Регулярная проверка аккумулятора и технических жидкостей - обязательная часть зимней эксплуатации. Это снижает риск неприятных сюрпризов утром и продлевает срок службы автомобиля. Важно помнить, что современные моторы прогреваются медленнее в холодное время года, поэтому правильная подготовка особенно актуальна.

Опыт скандинавских стран доказывает: даже в экстремальных условиях можно сделать эксплуатацию автомобиля комфортной и безопасной. Главное - использовать подходящие технологии и не забывать о простых правилах подготовки к зиме.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Названы самые доступные автомобили с автоматом в России в 2026 году
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Ульяновск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться