Сказ про то, как КрАЗ-255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
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Фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
фото пользователя 110km.ru
Рабочие, с которыми мы пообщались, поведали: вездеход подъехал к воде с целью вытащить звено понтонного моста на берег. Водитель, вроде как, рассчитал все верно – задние колеса оставались на берегу. Но совершенно неожиданно грунт просел, и в итоге получилось то, что запечатлено на снимках.
Поскольку грузовики отрабатывали задание в паре, решено было не дожидаться помощи извне, используя серьезный внедорожный потенциал «свободного» КрАЗа. Увы, не получилось. Мы уже уезжали, не увидев результата, но рабочие сказали, что будут ожидать приезда другого полноприводника - КамАЗа из их же АТП.
Армейский любимчик
Карданная передача – это 5 карданных валов и промежуточная опора. Все валы - открытого типа. Колесная формула – 6x6. Все три моста — ведущие и унифицированные по основным деталям. Каждый мост имеет двухступенчатый редуктор и полностью разгруженные полуоси. Передний мост имеет ШРУСы для передачи крутящего момента на ведущие колёса во время поворота. Средний мост отличается от остальных наличием обработанной площадки для установки промежуточной опоры карданного вала заднего моста.
КрАЗ-255 состоял на вооружении в СССР как отдельно, так и в качестве шасси под спецоборудование. Зачастую это были краны, бензовозы, экскаваторы, топливозаправщики и прочая полезная для нужд армии техника. Вот и наша «сладкая парочка» - родом из армии. Так сказали рабочие на понтонной переправе…
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