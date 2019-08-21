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21 августа 2019, 16:40

Сказ про то, как КрАЗ-255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

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Фото пользователя 110km.ru
Неожиданно интересная картина явилась взору нашего корреспондента на одной из понтонных переправ через р. Оку в Рязанской области. Брутальный здоровяк КрАЗ-255 незнамо какого года выпуска (но точно пенсионер) засел двумя осями в речном иле.
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

Фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

фото пользователя 110km.ru

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

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Пленение оказалось серьезным – поспешивший ему на помощь точно такой же агрегат так и не смог выручить «братишку» из беды. Во всяком случае, за то время, пока мы следили за происходящим, бедолага не сдвинулся из речки ни на сантиметр.

Рабочие, с которыми мы пообщались, поведали: вездеход подъехал к воде с целью вытащить звено понтонного моста на берег. Водитель, вроде как, рассчитал все верно – задние колеса оставались на берегу. Но совершенно неожиданно грунт просел, и в итоге получилось то, что запечатлено на снимках.

Поскольку грузовики отрабатывали задание в паре, решено было не дожидаться помощи извне, используя серьезный внедорожный потенциал «свободного» КрАЗа. Увы, не получилось. Мы уже уезжали, не увидев результата, но рабочие сказали, что будут ожидать приезда другого полноприводника - КамАЗа из их же АТП.

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился

 

Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Сказ про то как КрАЗ 255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
Полюбовавшись техникой, я почему-то вспомнил армейские годы: в нашем автобате было несколько рабочих подобных КрАЗов плюс экземпляры на площадке НЗ. «255-й» - машина серьезная и брутальная. Помнится, немало проблем мы имели с рулевым колесом, которое приходилось крутить в шесть рук.

Армейский любимчик

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Сердце КрАЗа – 240-сильный дизель ЯМЗ-238 (V8) с двумя клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем – почти 15 литров, степень сжатия – 16,5. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая с неподвижными осями валов, шестернями постоянного зацепления (кроме шестерён I передачи и заднего хода), трёхходовая, с синхронизаторами на II—III и IV—V передачах. «Раздатка» — механическая, двухступенчатая с межосевым дифференциалом для задней тележки; присутствует коробка отбора мощности на лебёдку или допоборудование.

Карданная передача – это 5 карданных валов и промежуточная опора. Все валы - открытого типа. Колесная формула – 6x6. Все три моста — ведущие и унифицированные по основным деталям. Каждый мост имеет двухступенчатый редуктор и полностью разгруженные полуоси. Передний мост имеет ШРУСы для передачи крутящего момента на ведущие колёса во время поворота. Средний мост отличается от остальных наличием обработанной площадки для установки промежуточной опоры карданного вала заднего моста.

КрАЗ-255 состоял на вооружении в СССР как отдельно, так и в качестве шасси под спецоборудование. Зачастую это были краны, бензовозы, экскаваторы, топливозаправщики и прочая полезная для нужд армии техника. Вот и наша «сладкая парочка» - родом из армии. Так сказали рабочие на понтонной переправе…


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Трудно не согласиться. И не только он... "Це - Европа"... Хе-хе
Saimaa
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Сказ про то, как КрАЗ-255 пытался вытащить из воды понтон и провалился
{{material_121637}} Пленение оказалось серьезным – поспешивший ему на помощь точно такой же агрегат так и не смог выручить «братишку» из беды. Во всяком случае, за то время, пока мы следили за происходящим, бедолага не сдвинулся из речки ни на сантиметр. Рабочие, с которыми мы пообщались, поведали: вездеход подъехал к воде с целью вытащить звено понтонного моста на берег. Водитель, вроде как, рассчитал все верно – задние колеса оставались на берегу. Но совершенно неожиданно грунт просел, и в итоге получилось то, что запечатлено на снимках. Поскольку грузовики отрабатывали задание в паре, решено было не дожидаться помощи извне, используя серьезный внедорожный потенциал «свободного» КрАЗа. Увы, не получилось. Мы уже уезжали, не увидев результата, но рабочие сказали, что будут ожидать приезда другого полноприводника - КамАЗа из их же АТП. {{gallery_1658}} Полюбовавшись техникой, я почему-то вспомнил армейские годы: в нашем автобате было несколько рабочих подобных КрАЗов плюс экземпляры на площадке НЗ. «255-й» - машина серьезная и брутальная. Помнится, немало проблем мы имели с рулевым колесом, которое приходилось крутить в шесть рук. Армейский любимчик{{material_121809}} Сердце КрАЗа – 240-сильный дизель ЯМЗ-238 (V8) с двумя клапанами на каждый цилиндр. Рабочий объем – почти 15 литров, степень сжатия – 16,5. Коробка передач — 5-ступенчатая механическая с неподвижными осями валов, шестернями постоянного зацепления (кроме шестерён I передачи и заднего хода), трёхходовая, с синхронизаторами на II—III и IV—V передачах. «Раздатка» — механическая, двухступенчатая с межосевым дифференциалом для задней тележки; присутствует коробка отбора мощности на лебёдку или допоборудование.Карданная передача – это 5 карданных валов и промежуточная опора. Все валы - открытого типа. Колесная формула – 6x6. Все три моста — ведущие и унифицированные по основным деталям. Каждый мост имеет двухступенчатый редуктор и полностью разгруженные полуоси. Передний мост имеет ШРУСы для передачи крутящего момента на ведущие колёса во время поворота. Средний мост отличается от остальных наличием обработанной площадки для установки промежуточной опоры карданного вала заднего моста. КрАЗ-255 состоял на вооружении в СССР как отдельно, так и в качестве шасси под спецоборудование. Зачастую это были краны, бензовозы, экскаваторы, топливозаправщики и прочая полезная для нужд армии техника. Вот и наша «сладкая парочка» - родом из армии. Так сказали рабочие на понтонной переправе…
2019-08-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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