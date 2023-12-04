Сказка про репку с заснеженных улиц Москвы: Amarok за Amarok – вытянули MAN: видео
В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали эпичное видео, как два пикапа Volkswagen сообща вытянули из снега тяжелый большегруз MAN. В связке с автомобилем ЦООД первым шел внедорожник ГИБДД. За трос он тащил зеленый Amarok «Дорожного патруля», а уже тот – тягач с контейнером. Более компактные автомобили инспекторы ДПС помогали выталкивать вручную. В том же посте есть видео, как из сугроба доставали малыша, желтый Daewoo Matiz.
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Казалось бы, располагая бюджетом в 100 000 рублей лучше купить скутер или мотоцикл. Но как выяснили журналисты издания «Южный автомобиль», на вторичном авторынке за эту сумму можно найти интересный вариант.Читать далее
-
07.12.2022, 17:30
Побоище на Euro NCAP: разбито сразу 14 автомобилей (трое остались без «пятерок»)
Европейская комиссия Euro NCAP опубликовалa результаты последней в 2022 году серии краш-тестов. Эксперты ударно поработали и успели проверить безопасность сразу 14 новых моделей. Автопроизводители спешили получить свои пять звезд по старым правилам. С 2023 года стандарты ужесточатся и добыть высшую оценку будет еще сложнее.Читать далее
-
10.08.2022, 12:37
ДТП с трамваем обошлось водителю старенького Matiz втрое дороже его машины
В апреле в Москве на улице Измайловский вал автомобиль Daewoo Matiz угодил под трамвай. Сильных повреждений транспортные средства не получили, а задержка составила не более получаса, но юристы столичного Дептранса отсудили у виновника более 900 тысяч рублей.Читать далее
-
25.07.2022, 13:49
Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Маркетинговое автомобильное агентство НАПИ (Russian Automotive Market Research) проанализировало продажи подержанных автомобилей в Москве в июне 2022 года и составило список из 10 самых популярных моделей.Читать далее
-
08.07.2022, 09:29
Volkswagen представил новый рамный внедорожник: фото и подробности
Компания Volkswagen показала пикап Amarok второго поколения. Автомобиль стал результатом сотрудничества с Ford и его ближайшим родственником можно назвать пикап Ranger. Несмотря на общую платформу и линейку двигателей, внешне внедорожники абсолютно непохожи друг на друга.Читать далее
-
08.12.2021, 12:51
Volkswagen анонсировал новый Amarok: первые фото
Компания Volkswagen готовится представить пикап Amarok нового поколения. Известно, что автомобиль создан в сотрудничестве с компанией Ford и делит платформу с новым пикапом Ranger, представленным пару недель назад. Общие корни особенно заметны в оформлении интерьера.Читать далее
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