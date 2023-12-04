Сказка про репку с заснеженных улиц Москвы: Amarok за Amarok – вытянули MAN: видео

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По информации столичной Госавтоинспекции, средняя скорость тех автомобилей, что смогли откопать, не превышает 25 км/ч. Минувшее воскресенье выдалось в Москве самым снежным за последние 70 лет. Высота сугробов достигла 30 сантиметров. Выручать автомобили из снежного плена водителям помогал не только «Дорожный патруль», но и экипажи ДПС.

В официальном телеграм-канале ведомства опубликовали эпичное видео, как два пикапа Volkswagen сообща вытянули из снега тяжелый большегруз MAN. В связке с автомобилем ЦООД первым шел внедорожник ГИБДД. За трос он тащил зеленый Amarok «Дорожного патруля», а уже тот – тягач с контейнером. Более компактные автомобили инспекторы ДПС помогали выталкивать вручную. В том же посте есть видео, как из сугроба доставали малыша, желтый Daewoo Matiz.

Упомянутые модели: Volkswagen Amarok (от 1 950 600 Р ) , Daewoo Matiz

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