Скидки на автомобили Omoda и FAW достигли рекордных значений: 500 тысяч и выше
Схожий порядок скидок сохраняется и на кроссоверы Omoda C5 с 1,6-литровым двигателем (150 л.с.) и «роботом». Active обойдется на 460 тысяч рублей (2,68 млн рублей), а Supreme – на 489 тысяч рублей (2,82 млн рублей).
Не отстает и марка FAW. Как выяснили журналисты «Российской газеты», прямая скидка на кроссовер Bestune T77, тоже 2023 года выпуска, в марте составляет 350 тысяч рублей, а общая выгода по всем программам достигает 690 тысяч рублей. Кроссовер в стартовой версии Luxury можно приобрести за 2,17 млн рублей (вместо 2,86 млн рублей). В топовой он стоит 2,33 млн рублей (вместо 3,02 млн рублей).
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06.02.2024, 07:03
Самые популярные кроссоверы и внедорожники января 2024 года. Список из 10 моделей
Первый месяц года российские дилеры завершили с результатом 80,2 тысячи проданных легковых автомобилей, или на 77% больше, чем в январе 2023-го. Титул бестселлера продолжает удерживать Lada Granta, а самой популярной иномаркой остается компактный китайский кроссовер Haval Jolion.Читать далее
-
26.12.2023, 07:43
Китайские автомобили уверенно заняли две трети российского авторынка
Аналитическая компания «Автостат Инфо» изучила данные о продажах новых легковых китайских автомобилей в России с января по ноябрь 2023 года и выяснила, что их доля в денежном выражении давно перевалила за 60%.Читать далее
-
26.12.2023, 03:00
Как за год изменились цены пяти самых популярных в России китайских кроссоверов
Цены на новые и подержанные автомобили постоянно ползут вверх. Одним модели дорожают быстрее, другие медленнее. Посмотрим, как в 2023 году изменились цены на самые востребованные новые и подержанные китайские кроссоверы.Читать далее
-
13.12.2023, 15:08
В России стартовали продажи очень красного кроссовера Omoda C5
Китайская марка Omoda представила в России кроссовер Omoda C5 в особом исполнении Trendy Red. Специально для него разработали насыщенную красную эмаль, образ дополняют оригинальные легкосплавные колесные диски антрацитового цвета.Читать далее
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13.12.2023, 08:50
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- 2 270 000 РFAW Bestune T77 2022 в Москве
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