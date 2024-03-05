Скидки на автомобили Omoda и FAW достигли рекордных значений: 500 тысяч и выше

Китайский бренд Omoda сделал российским автолюбителям «весеннее предложение» на автомобили 2023 года выпуска, которых, судя по всему, осталось еще много. Кроссовер Omoda C5 предлагают купить со скидкой от 460 до 530 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Больше всего выигрывают покупатели базовой версии с 1,5-литровым турбомотором на 147 сил и вариатором. Итоговая цена машины составит 2,15 млн рублей. Комплектацию Lifestyle предлагают со скидкой 480 тысяч рублей (2,34 млн рублей), а топовую Ultimate готовы отдать дешевле на 500 тысяч рублей (2,45 млн рублей).

Схожий порядок скидок сохраняется и на кроссоверы Omoda C5 с 1,6-литровым двигателем (150 л.с.) и «роботом». Active обойдется на 460 тысяч рублей (2,68 млн рублей), а Supreme – на 489 тысяч рублей (2,82 млн рублей).

Фото: FAW

Не отстает и марка FAW. Как выяснили журналисты «Российской газеты», прямая скидка на кроссовер Bestune T77, тоже 2023 года выпуска, в марте составляет 350 тысяч рублей, а общая выгода по всем программам достигает 690 тысяч рублей. Кроссовер в стартовой версии Luxury можно приобрести за 2,17 млн рублей (вместо 2,86 млн рублей). В топовой он стоит 2,33 млн рублей (вместо 3,02 млн рублей).

Упомянутые модели: OMODA C5 (от 2 499 900 Р ) , FAW Bestune T77 (от 2 069 000 Р )

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