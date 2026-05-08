Проезд станет в два раза дешевле: РЖД ввели круглогодичную скидку 50% на билеты - кто оказался в "счастливых" списках

Скидки на билеты РЖД для детей: новые правила и важные ограничения

С 2025 года для российских семей открылись новые возможности экономии на железнодорожных поездках: скидка 50% на билеты для детей от 10 до 18 лет теперь действует круглый год. Разбираемся, кто может воспользоваться льготой, какие ограничения остались и как изменились тарифы на фоне нововведений.

В начале марта в России ввели новые правила, которые заметно меняют подход к покупке железнодорожных билетов для семей с детьми. Теперь скидка 50% на проезд в поездах дальнего следования для детей от 10 до 18 лет действует не только в учебное время, но и круглый год. Это решение, закреплённое постановлением № 266, сразу вызвало интерес у родителей и стало поводом для дискуссий среди пассажиров.

Ранее подобная льгота распространялась только на период с сентября по май, что ограничивало возможности для семейных поездок летом. Теперь дети школьного возраста могут путешествовать по России с хорошей экономией в любое время года. Скидка применяется вне зависимости от формы обучения — неважно, учится ребёнок очно, заочно или на семейном образовании.

Важно отметить, что 50-процентная скидка распространяется только на определённые типы вагонов: плацкартные, общие, а также вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава. На скоростных поездах, таких как «Сапсан» или «Ласточка», новые правила не действуют. Для детей младшего возраста условия иные: от 5 до 10 лет скидка составляет 65%, а малыши до 5 лет могут ехать бесплатно, если им не требуется отдельное место.

С 1 января была проведена индексация тарифов на регулируемые сегменты перевозок — плацкартные и общие вагоны — на 11,4%. Несмотря на повышение, сохранение льгот позволяет частично компенсировать рост цен для некоторых категорий пассажиров. Это особенно актуально для семей, которые планируют дальние поездки и ищут способы сэкономить на транспорте.

Помимо детей, льготы предоставляются и другим категориям граждан. Например, пассажиры старше 60 лет могут рассчитывать на скидку 15% на билеты в период с 16 сентября по 23 декабря. Инвалиды и их сопровождающие получают 50% скидку на специальные места. Герои СССР, России и кавалеры Ордена Славы имеют право на бесплатный проезд до двух раз в год. Для студентов и аспирантов предусмотрена 50-процентная скидка по программе «РЖД Бонус» в экспериментальные периоды.

Программа лояльности «РЖД Бонус» продолжает действовать: накопленные баллы можно обменять на бесплатные билеты, однако скидки не суммируются друг с другом и с другими акциями. Для оформления билета на ребёнка до 14 лет необходима отметка о гражданстве РФ. Приобрести билеты можно как в кассах, так и на сайте РЖД или через мобильное приложение.

Нововведения делают железнодорожные перевозки более доступными для семей и других льготных категорий, но требуют внимательного изучения условий. Не на все поезда и вагоны распространяются скидки, а повышение тарифов может частично нивелировать выгоду. Тем не менее для многих россиян это реальный шанс сэкономить на поездках по стране, особенно в период отпусков и каникул.