Скидки на кроссоверы «Москвич» достигли рекордных 30%. Сколько они стоят теперь?

Ранее мы писали Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ... Читать далее

На старте продаж в декабре 2022 года за базовый «Москвич 3» просили 1 970 000 рублей. К ноябрю 2023-го автомобиль подорожал на 250 000 рублей до 2 220 000 рублей. Но уже в конце месяца компания объявила о прямой выгоде при покупке в размере 100 000 рублей. Еще в январе 2024-го «прошлогодние» машины с 1,5-литровым турбомотором на 136 л.с. в стартовой комплектации «Стандарт» стоили от 2 120 000 рублей, а затем цены резко пошли вниз.

К 8 марта «Москвич» обрушил прайс-листы сразу на 30%, что можно считать рекордным показателем для истории российского автопрома. Сейчас максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль «Москвич 3» 2023 года выпуска в комплектации «Стандарт» составляет 1 590 000 рублей. Также до конца марта можно получить дополнительную скидку в 65 000 рублей на покупку полиса КАСКО у компаний-партнеров.

Фото: moskvich-auto.ru

Топовая комплектация «Комфорт» стоила в ноябре 2023 года не менее 2 478 000 рублей, а сейчас такие кроссоверы отдают за 1 766 000 рублей. Можно предположить, что на крайние меры завод пошел, чтобы разгрузить склады от машин прошлого года, хотя обычно затоваренные склады считаются головной болью дилеров, а не производителей.

Упомянутые модели: Москвич 3

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