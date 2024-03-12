Скидки на кроссоверы «Москвич» достигли рекордных 30%. Сколько они стоят теперь?
К 8 марта «Москвич» обрушил прайс-листы сразу на 30%, что можно считать рекордным показателем для истории российского автопрома. Сейчас максимальная рекомендованная розничная цена на автомобиль «Москвич 3» 2023 года выпуска в комплектации «Стандарт» составляет 1 590 000 рублей. Также до конца марта можно получить дополнительную скидку в 65 000 рублей на покупку полиса КАСКО у компаний-партнеров.
Топовая комплектация «Комфорт» стоила в ноябре 2023 года не менее 2 478 000 рублей, а сейчас такие кроссоверы отдают за 1 766 000 рублей. Можно предположить, что на крайние меры завод пошел, чтобы разгрузить склады от машин прошлого года, хотя обычно затоваренные склады считаются головной болью дилеров, а не производителей.
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24.01.2024, 00:15
В России электрокары догоняют по объему продаж дизельные автомобили: итоги 2023 года
В 2023 году в России было продано чуть более миллиона новых легковых автомобилей. Львиную долю занимают машины с традиционными бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Продажи электрокаров выросли в 4,5 раза: кто в лидерах?Читать далее
-
22.01.2024, 07:17
5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в январе 2024 года
Автомобили SUV сегмента последние несколько лет пользуются повышенным спросом во всем мире и Россия здесь не исключение. Благодаря своей практичности они постепенно вытесняют классические седаны, хотя и стоят заметно дороже.Читать далее
-
29.11.2023, 06:14
Кроссовер «Москвич 3» опять подешевел: сколько он теперь стоит?
В ноябре 2023 года топовая комплектация кроссовера «Москвич 3» стала дешевле на 100 000 рублей. В начале месяца аналогичную «прямую выгоду» предложили покупателям базовой версии «Стандарт».Читать далее
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5 самых дешевых отечественных кроссоверов и внедорожников в России в ноябре 2023 года
Легковые автомобили сегмента SUV продолжают лидировать в продажах на российском авторынке. Эксперты выбрали пять самых бюджетных вариантов, которые выпускаются под отечественными брендами.Читать далее
-
24.11.2023, 07:42
Что произошло за год с «Москвичом»: мощность ниже, цена выше
Серийное производство кроссоверов «Москвич 3» на бывшем столичном заводе Renault торжественно запустили 23 ноября 2022 года. С тех пор цены на автомобиль серьезно выросли, а заявленная мощность двигателя, наоборот, стала меньше.Читать далее
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