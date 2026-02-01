Какие автопроизводители и дилеры сохранили скидки на машины в 2026 году — полный разбор с примерами

Скидки на новые автомобили в 2026: какие марки и модели еще можно купить дешевле

Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.

Вышло исследование: в 2026 году автодилеры и производители резко сократили скидки на новые автомобили. Какие марки еще можно купить дешевле, на что реально рассчитывать и почему ситуация изменилась - подробности в нашем материале.

В начале 2026 года российский авторынок столкнулся с новой реальностью: привычные скидки на новые автомобили практически исчезли. Для многих автолюбителей это стало неприятным сюрпризом - еще недавно дилеры и производители активно заманивали покупателей акциями и бонусами, а теперь выгодные предложения стали редкостью. Причина проста: запасы машин, скопившиеся в 2024–2025 годах, почти исчерпаны, а новые партии поступают уже по другим ценам. В результате, чтобы найти автомобиль со скидкой, приходится внимательно изучать предложения и быть готовым к ограниченному выбору.

Как сообщает Autonews, в 2026 году скидки сохранились лишь у отдельных брендов и на ограниченное число моделей. Причем речь идет в основном о машинах 2024 года выпуска, которые еще остались на складах. Для покупателей это шанс сэкономить, но выбор становится все уже, а условия - жестче.

Ситуация на рынке меняется стремительно. Если в 2025 году практически каждый крупный производитель предлагал скидки на весь модельный ряд, то сейчас подобные акции - скорее исключение. Особенно это заметно на примере китайских брендов, которые еще недавно были лидерами по размеру дисконта.

Какие автопроизводители еще делают скидки

Среди производителей, которые продолжают предлагать скидки, выделяются несколько китайских марок. Например, Haval в начале 2026 года оставил скидки только на внедорожники линейки Pro, причем не на все комплектации. Размер выгоды стал заметно меньше, чем год назад, и получить ее можно лишь на ограниченное число машин.

Geely, напротив, не только сократил скидки, но и убрал из продажи ряд популярных моделей. Так, кроссоверы Coolray и седан Emgrand больше не доступны в большинстве салонов, а оставшиеся экземпляры продаются с минимальным дисконтом. Belgee, совместное предприятие из Китая и Беларуси, сохранил скидки только на кроссовер X50, причем размер выгоды несколько раз уменьшался за последний год.

Changan, несмотря на широкий модельный ряд, в 2026 году делает скидку лишь на одну модель - кроссовер CS75Plus. Jetour, который в 2025 году активно привлекал покупателей акциями, теперь почти полностью отказался от дисконта. JAC - редкое исключение: компания продолжает предлагать скидки на все свои автомобили, хотя и корректирует их размер не так часто.

GWM сохранил выгоду только на пикапы, за исключением King Kong Poer. Bestune несколько раз уменьшал размер скидок, но полностью от них не отказался. Корейский KGM также предлагает скидки, но только на автомобили 2024 года выпуска - новые партии уже продаются по полной стоимости.

Дилерские предложения: где еще можно сэкономить

Дилеры в 2026 году стали гораздо осторожнее с акциями. Если раньше дополнительные скидки были обычным делом, то теперь их количество резко сократилось. В компании «Рольф» можно получить дополнительную выгоду на Belgee X50 (до 150 тысяч рублей) и X70 (до 490 тысяч рублей). Также в продаже еще остались седаны Geely Emgrand - на них действует скидка 300 тысяч рублей, независимо от комплектации. На кроссовер Geely Monjaro в версии Exclusive можно рассчитывать на дисконт до 200 тысяч рублей.

В автосалонах Major скидки предоставляются на отдельные модели, но точные суммы не раскрываются. Известно, что выгодные условия действуют при покупке Evolute, Jetta и Jetour Dashing. В «Авилоне» в 2026 году скидка осталась только на кроссовер «Москвич 3» - она составляет 360 тысяч рублей.

Стоит отметить, что большинство дилерских акций распространяется на автомобили прошлых лет выпуска. Новые машины, поступившие в 2026 году, продаются уже без скидок или с минимальными бонусами, которые не идут ни в какое сравнение с прошлогодними предложениями.

Почему скидки исчезают и что делать покупателям

Главная причина сокращения скидок - исчерпание складских запасов и рост закупочных цен. Производители и дилеры больше не заинтересованы в массовых акциях, так как спрос на новые автомобили остается высоким даже без дополнительных стимулов. Кроме того, многие бренды пересмотрели свою ценовую политику, ориентируясь на новые экономические условия и курс валют.

Для покупателей это означает, что выгодные предложения будут встречаться все реже. Если есть желание приобрести автомобиль со скидкой, стоит поторопиться: количество таких машин ограничено, а условия могут измениться в любой момент. Особенно это касается популярных моделей, которые быстро расходятся даже без акций.

В 2026 году рынок новых автомобилей становится все более сложным для тех, кто рассчитывает на скидки. Тем не менее, внимательное изучение предложений и готовность к компромиссам по комплектации или году выпуска могут помочь сэкономить значительную сумму. Но рассчитывать на прежние щедрые акции уже не приходится - эпоха массовых скидок, похоже, осталась в прошлом.