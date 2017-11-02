2 ноября 2017, 10:30

Скидки на Suzuki Vitara и SX4 увеличились

Suzuki объявляет о специальных предложениях на автомобили Vitara и SX4 в ноябре. Стоимость автомобиля с учётом специальных программ производителя составит от 895 000 рублей. В зависимости от комплектации суммарная выгода достигнет 170 000 рублей.
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По сниженной цене можно будет приобрести и кроссовер SX4: его стоимость составит от 1 069 000 рублей. А при выборе SX4 1.6 4WD MT в комплектации GL покупатель сможет сэкономить до 230 000 рублей. При этом максимальная скидка по Trade-in увеличится до 200 000 рублей.

Подобная акция действовала и в октябре. Так, экономия при покупке Vitara достигала 140 000 рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 000 рублей. При этом выгода по программе Trade-in была увеличена вдвое – до 100 000 рублей. В прошлом месяце можно было приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составляло до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей больше сентябрьских предложений.

Комплектации и технические характеристики

Suzuki Vitara S 1.4 ATSuzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2017 2017
Кузовкроссовер хэтчбек
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин140 117
Объем двигателя1373 1586
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая вариатор
Приводпередний полный
Городской цикл6.2 6.8
Загородный цикл4.7 5.0
Смешанный цикл5.2 5.7
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум Suzuki Vitara
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Сергей
Форум Suzuki SX4 S-Cross
Я куплю этот автомобиль в конце года, тест драйв успешно. Сейчас Sx4.
Евгений
Тест-драйв Suzuki Vitara: приставки Grand не требуется
весьма привлекательная машина (кроме цены ес-ессно) вопрос как продаваться будет при такой стоимости. Не раскрыта тема езды на ручке а это как раз интереснее.
рулер
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Скидки на Suzuki Vitara и SX4 увеличились
По сниженной цене можно будет приобрести и кроссовер SX4: его стоимость составит от 1 069 000 рублей. А при выборе SX4 1.6 4WD MT в комплектации GL покупатель сможет сэкономить до 230 000 рублей. При этом максимальная скидка по Trade-in увеличится до 200 000 рублей.Подобная акция действовала и в октябре. Так, экономия при покупке Vitara достигала 140 000 рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 000 рублей. При этом выгода по программе Trade-in была увеличена вдвое – до 100 000 рублей. В прошлом месяце можно было приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составляло до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей больше сентябрьских предложений.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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