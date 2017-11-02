Скидки на Suzuki Vitara и SX4 увеличились
По сниженной цене можно будет приобрести и кроссовер SX4: его стоимость составит от 1 069 000 рублей. А при выборе SX4 1.6 4WD MT в комплектации GL покупатель сможет сэкономить до 230 000 рублей. При этом максимальная скидка по Trade-in увеличится до 200 000 рублей.
Подобная акция действовала и в октябре. Так, экономия при покупке Vitara достигала 140 000 рублей, а ценовое преимущество по сравнению с сентябрьским предложением – 50 000 рублей. При этом выгода по программе Trade-in была увеличена вдвое – до 100 000 рублей. В прошлом месяце можно было приобрести по сниженной цене и кроссовер SX4. Суммарное денежное преимущество составляло до 180 000 рублей, что на 50 000 рублей больше сентябрьских предложений.
Комплектации и технические характеристики
|Suzuki Vitara S 1.4 AT
|Suzuki SX4 S-Cross GLX+ 1.6 CVT 4x4
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2017
|2017
|Кузов
|кроссовер
|хэтчбек
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|140
|117
|Объем двигателя
|1373
|1586
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|вариатор
|Привод
|передний
|полный
|Городской цикл
|6.2
|6.8
|Загородный цикл
|4.7
|5.0
|Смешанный цикл
|5.2
|5.7
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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