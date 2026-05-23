Как сэкономить на поездках по стране в 2026 году: все о том как получить скидки на поезда и самолёты

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

23 мая 2026, 20:01

Скидки на транспорт для семей с детьми: что изменится в 2026 году и как оформить льготы

В 2026 году семьи с детьми смогут существенно сэкономить на поездках по России благодаря новым скидкам на железнодорожные и авиабилеты. Важно знать, какие документы потребуются для оформления льгот и какие ограничения действуют для разных категорий пассажиров.

В 2026 году для российских семей с детьми открываются новые возможности для экономии на поездках по стране. Перевозчики и законодательство предусматривают целый ряд льгот, которые позволяют снизить расходы на транспорт, если заранее разобраться в деталях оформления и правилах использования скидок.

На железнодорожном транспорте сохраняются возрастные тарифы. Дети до 5 лет могут путешествовать бесплатно, если не требуется отдельное место. Для детей в возрасте от 5 до 10 лет предусмотрена скидка до 65% от полного тарифа. Подростки от 10 до 18 лет получают скидку 50%, но только на плацкартные и общие вагоны, а также на места второго и третьего классов — скоростные поезда из этого правила не исключаются. Возраст ребенка определяется на момент начала поездки; для оформления билета требуется свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.

Многодетные семьи могут воспользоваться акцией «Большая семья»: скидка 15% на билеты в купейных вагонах (но не более четырёх билетов в одном заказе), при этом младшему ребенку должно быть меньше 18 лет. Это позволяет крупным семьям планировать поездки с экономией, особенно в сезон отпусков.

Авиаперевозчики также предоставляют льготы. Один ребёнок до двух лет летит бесплатно без отдельного места, а для второго малыша того же возраста при оформлении отдельного кресла действует скидка 50%. Для детей от 2 до 12 лет предусмотрена аналогичная скидка, но только на эконом-класс — билеты в первый и бизнес-классы по льготе не продаются. Важно, что ребёнок и сопровождающий размещаются рядом без дополнительной платы.

Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями. Для них и сопровождающих лиц проезд к месту медицинского лечения и обратно по России предоставляется бесплатно — на железнодорожном транспорте (кроме вагонов повышенной комфортности и двухместных купе), на водном транспорте, автобусах и других видах общественного транспорта. В отдельных случаях применяется авиаперелёт эконом-класса, если он дешевле или отсутствует нужный железнодорожный маршрут.

Согласно действующим правилам, оформление льгот требует точного соблюдения формальностей: документы должны быть в порядке, возраст ребёнка подтверждается на момент поездки. Важно помнить, что скидки не суммируются и действуют не на все типы вагонов и классы обслуживания. Для семей, планирующих путешествия по России, знание этих тонкостей позволяет избежать лишних расходов и сделать поездку максимально комфортной. По данным последних лет, спрос на льготные билеты стабильно растёт, перевозчики регулярно обновляют условия акций и программы поддержки семей с детьми.

