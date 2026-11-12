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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

12 ноября 2026, 08:42

Polaris 850 PRO RMK Slash или Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC: что выбрать для трассы и для гор

Polaris 850 PRO RMK Slash или Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC: что выбрать для трассы и для гор

Трасса или горы: какой снегоход выбрать — Polaris 850 PRO RMK Slash против Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC

Polaris 850 PRO RMK Slash или Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC: что выбрать для трассы и для гор

Polaris 850 PRO RMK Slash и Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC — снегоходы для разных задач. MXZ легче ориентирован на подготовленные трассы: двигатель 600R E-TEC объемом 599,4 см³ выдает около 125 л.с., а подвески RAS RX и rMotion X обеспечивают маневренность и точность в поворотах.

Polaris 850 PRO RMK Slash и Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC — снегоходы для разных задач. MXZ легче ориентирован на подготовленные трассы: двигатель 600R E-TEC объемом 599,4 см³ выдает около 125 л.с., а подвески RAS RX и rMotion X обеспечивают маневренность и точность в поворотах.

При выборе снегохода недостаточно ориентироваться только на сухую массу и мощность двигателя — эти машины созданы для принципиально разных условий эксплуатации. Ниже приведено сравнение двух моделей по ключевым параметрам, а также практические рекомендации для покупателя.

Сухая масса Polaris 850 PRO RMK Slash в версии со 155-дюймовой гусеницей составляет около 194 кг. У Ski-Doo MXZ X 600R E-TEC показатель примерно 220 кг и зависит от длины гусеницы: 129 или 137 дюймов. Однако этих цифр для выбора недостаточно: машины рассчитаны на разные маршруты.

MXZ относится к классу трейловых снегоходов. Его стихия — подготовленная трасса, где важны маневренность и точное поведение в поворотах. Двигатель Rotax 600R E-TEC объемом 599,4 см³ развивает около 125 л.с. Такая отдача делает снегоход отзывчивым, сохраняя управляемость. Спереди установлена подвеска RAS RX, сзади — rMotion X: они помогают отрабатывать неровности и удерживать траекторию в повороте. Для скоростной езды по укатанным маршрутам такая настройка уместна, но глубокий снег и горный рельеф затрудняют изменение направления MXZ.

На склонах практическим преимуществом обладает Polaris 850 PRO RMK Slash. Его двигатель Patriot 850 объемом 840 см³ обеспечивает тягу для движения вверх и помогает удерживать лыжи на поверхности рыхлого снега. Узкая посадка с регулируемой лыжной базой от 36 до 38 дюймов обеспечивает закладывание машины в наклон. Для этой же задачи приспособлены платформа Matryx Slash со скошенным туннелем и гусеница Series 9 с грунтозацепами высотой до 3,25 дюйма: такие решения помогают снегоходу грести в рыхлом снегу. На укатанной трассе PRO RMK будет менее комфортным и устойчивым на высокой скорости, чем MXZ.

Топливный бак MXZ рассчитан на 36 литров, у PRO RMK объем составляет около 41,6 литра. Для передвижения по глубокому снегу запас топлива особенно важен: в таких условиях расход заметно выше.

Сжатие и отбой подвески регулируются. Если владелец не планирует подбирать настройки под свой вес и стиль езды, разумно выбрать вариант с более простыми заводскими регулировками — при повседневной эксплуатации они могут находиться в безопасном состоянии.

Горная техника требует тщательного осмотра после пребывания в жестких условиях: необходимо проверять ремни и ролики, отдельно следить за состоянием гусеницы. Наличие расходников и услуг лучше оговорить заранее.

Если тип снегохода уже выбран, а бюджет ограничен, можно ориентироваться на прежние годы выпуска в рамках той же платформы. Они сохраняют основные характеристики и стоят заметно меньше.

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