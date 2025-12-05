Футуристический дом на колесах исчез с радаров – что известно о PODX GO сегодня

Складной дом на колесах PODX GO: что случилось с инновационным проектом

PODX GO обещал революцию среди мобильных домов. Проект удивил технологиями и компактностью. Но после успешного старта команда пропала из поля зрения. Что стало с этим необычным домом на колесах, пока остается загадкой. Следим за развитием событий.

В мире мобильных домов не так часто встречаются настоящие необычные решения, но PODX GO сумел удивить даже самых искушенных поклонников крошечных домов. Этот проект сразу привлек внимание благодаря своей необычной конструкции: компактный дом на колесах, который буквально удваивает свою площадь за считанные минуты после установки на стоянке. Однако, несмотря на громкий старт и интерес общественности, судьба этого футуристического дома сегодня окутана тайной.

Изначально PODX GO задумывался как эксперимент, но быстро перерос в международный стартап под руководством шведской команды. Его прототип, Grande S1, представленный в 2020 году, сразу привлек внимание на выставках в США.

Главной инновацией стала запатентованная гидравлическая система. Она позволяет раздвигать стены и крышу, превращая компактный контейнер на прицепе в полноценный дом с площадью почти 34 квадратных метра. Внутри нашлось место для двух комнат, кухни и санузла. Для перевозки в сложенном состоянии, однако, потребуется мощный автомобиль вроде пикапа Ford F-250.

Разработчики сделали ставку на полную автономность и технологичность. Дом оснащен солнечными панелями, системой накопления энергии и цифровым блоком для дистанционного управления. Комплектация включала всё для комфортной жизни: от бойлера и кондиционера до пожарной сигнализации.

Несмотря на амбиции и успешный сбор средств на краудфандинге, проект неожиданно замер. После этого команда пропала, её сайт и соцсети перестали работать, а связаться с создателями так и не удалось.

Стартовая цена дома составляла 85 тысяч долларов, но для первых покупателей он предлагался всего за 49 тысяч. Эта идея должна была сделать передвижное жилье доступным для кочевников, но вместо выхода на рынок PODX GO оставил лишь воспоминания о смелой, но нереализованной мечте.