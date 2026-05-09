Уникальная конструкция Birdy и немецкий мотор Mahle - как Pacific Cycles меняет рынок e-bike

9 мая 2026, 05:43
Складной электровелосипед Birdy: необычная рама, премии и конкуренция с Brompton
В мире складных велосипедов появился новый претендент на лидерство - Birdy от Pacific Cycles. Его необычная рама и электропривод уже привлекли внимание экспертов и получили престижные награды. Почему Birdy способен изменить представление о городском транспорте - разбираемся в деталях.
Складные велосипеды давно перестали быть экзотикой, но Birdy от Pacific Cycles выделяется даже на фоне самых смелых решений. Эта модель, появившаяся благодаря многолетним экспериментам тайваньских инженеров, уже успела собрать внушительную коллекцию международных премий, включая iF Design Award, Taiwan Excellence Award и Red Dot Award. Главное же то, что Birdy теперь доступен и в электрической версии, что делает его прямым конкурентом для Brompton — признанного лидера в сегменте компактных городских велосипедов.
В Birdy сразу бросается в глаза необычная геометрия рамы и оригинальная система складывания. Механизм напоминает решения Brompton, но отличается рядом технических нюансов: чтобы привести велосипед в рабочее состояние, достаточно поднять седло, зафиксировать рулевую колонку и поставить колеса на место. Передняя вилка с интегрированной подвеской выглядит настолько нестандартно, что вызывает ассоциации скорее с мотоциклами, чем с привычными велосипедами. Инженеры Pacific Cycles не побоялись использовать сложную кинематику, обычно встречающуюся в задних подвесках, чтобы добиться максимального комфорта на неровностях.
Несмотря на сложную конструкцию, масса E-Birdy составляет всего 15 килограммов — это всего на один килограмм больше, чем у самой легкой электрической версии Brompton. Велосипед рассчитан на общий вес до 110 килограммов, включая райдера и багаж. Задняя подвеска также присутствует, что делает поездки по городу и за его пределами заметно мягче. Производитель подчеркивает универсальность геометрии: Birdy одинаково уверенно чувствует себя и на городских улицах, и на длинных маршрутах, и даже в руках спортсменов.
Особое внимание заслуживает силовая установка. За электрификацию отвечает немецкая компания Mahle, чьи моторы и батареи давно зарекомендовали себя в индустрии. На E-Birdy установлен мотор Mahle X30 с крутящим моментом до 45 ньютон-метров и аккумулятор EX1 емкостью 171 ватт-час. Запаса энергии хватает примерно на 55 километров пробега, а полная зарядка занимает до пяти часов. Для оптимизации расхода энергии используется датчик крутящего момента, что позволяет системе подстраиваться под стиль езды владельца.
Трансмиссия с одной звездой спереди и одиннадцатью сзади, а также гидравлические тормоза Tektro обеспечивают надежное управление, а компоненты от Schwalbe и Selle Italia намекают на высокий класс модели. О цене пока известно мало: официальные дилеры предлагают E-Birdy по индивидуальным запросам, но обычные Birdy стартуют от 2500 долларов, а топовые версии без электропривода могут стоить более 5000 долларов. На выставке Sea Otter 2026 года велосипед уже был замечен, но точные расценки пока держатся в секрете.
Интересно, что Birdy — не единственный пример нестандартного подхода к мобильности. В сегменте компактных транспортных средств все чаще появляются проекты, сочетающие необычный дизайн и современные технологии. Например, в обзоре кемпера с тренажером на крыше и биометрическим сейфом также подчеркивается важность инноваций для комфорта и автономности. Birdy же делает ставку на универсальность и технологичность, предлагая не просто средство передвижения, а полноценный инструмент для городской жизни и путешествий.
В целом, Birdy от Pacific Cycles - это не просто очередной складной велосипед, а результат многолетних исследований и смелых инженерных решений. Его появление на рынке может стать отправной точкой для новых стандартов в сегменте компактных электровелосипедов.
