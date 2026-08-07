POP Mooncool: складной электровелосипед с рекордным запасом хода и сертифицированной батареей

7 августа 2026, 14:27
Складной электровелосипед POP Mooncool: 750 Вт, 96 км хода и сертификация UL2271
Складной электровелосипед POP Mooncool: 750 Вт, 96 км хода и сертификация UL2271
Mooncool POP - складной электровелосипед с мотором 750 Вт, запасом хода до 96 км и сертифицированной батареей UL2271. Модель выделяется сочетанием мощности, дальности и продуманной эргономики, что особенно актуально для городских условий и российских дорог.
Складные электровелосипеды становятся все более востребованными в городах, где важна мобильность, компактность и надежность. На этом фоне POP от Mooncool выделяется не только мощным электромотором, но и акцентом на безопасность и дальность поездки. Модель оснащена мотором на 750 Вт с пиковым значением 1200 Вт и крутящим моментом 85 Н*м, что позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Запас хода достигает 96 км, что заметно выше среднего по сегменту.
Батарея на 48 В и 13,6 А*ч собрана на ячейках 18650 и имеет сертификат UL2271, что соответствует строгим стандартам безопасности. Контроллер выдерживает пиковый ток до 22 А, а вся система рассчитана на стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Такой подход к сертификации аккумуляторов становится все более актуальным на фоне роста числа инцидентов с некачественными аккумуляторами.
Для уверенного торможения установлены гидравлические тормоза со 180-миллиметровыми дисками спереди и сзади. Передняя вилка с ходом 60 мм и задняя пружинная подвеска обеспечивают комфорт на неровных дорогах, а широкие покрышки 20х3 дюйма улучшают сцепление и проходимость. Складная конструкция позволяет перевозить велосипед в багажнике или хранить в офисе. Встроенная ручка в раму удобна для подъема и транспортировки.
В комплектации - 7-скоростной задний переключатель Shimano и шифтер L-TWOO, что расширяет возможности для разных режимов езды. Освещение реализовано в виде фары с регулировкой угла и заднего фонаря с функциями стоп-сигнала, поворотников и постоянного света. Максимальная грузоподъемность - 150 кг, вес самого велосипеда - 30,39 кг, что делает его одним из самых легких в классе при такой мощности.
На момент публикации цена POP составляет примерно 98 000 рублей по текущему курсу. Важно отметить, что наличие UL2271 и продуманная конструкция делают модель актуальной для тех, кто ищет не только мобильность, но и уверенность в безопасности.
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