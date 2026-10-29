Почему семиместный минивэн оказался неудобным для водителя

29 октября 2026, 15:43
Рессоры, тесный салон и руль без регулировок: стоит ли российский минивэн за 2,9 миллиона рублей своих денег
Рессоры, тесный салон и руль без регулировок: стоит ли российский минивэн за 2,9 миллиона рублей своих денег
Дром испытал SKM M7, который продают через дилеров Lada почти за 3 млн рублей. В салоне семь мест, но водитель не может отрегулировать рулевую колонку даже по высоте. Разбираемся, за что просят такую цену и сколько стоят обслуживание и локализация.
Тестовый автомобиль стоит 2 945 000 рублей. Еще 14 тысяч просят за коврики и набор автомобилиста. В описанном дилерском предложении кредит со ставкой 15,4% и платежом 24 тысячи рублей снижал цену на 170 тысяч, а сдача автомобиля в трейд-ин давала еще 160 тысяч скидки. В Китае исходный SRM M7 стоит менее 10 тысяч долларов США, что по текущему курсу составляет порядка 800 тысяч рублей.
Расценки на обслуживание следующие: нулевое ТО на пробеге 2-3 тысячи километров стоит 14 900 рублей, первое на отметке 10 тысяч - 16 100. Второе обойдется в 23 600 рублей, третье - столько же, сколько первое, а четвертое - в 36 700. На ТО-4 меняют масло в механической коробке и редукторе заднего моста. Свечи заменяют уже при втором обслуживании, но доступ к задним цилиндрам двигателя затрудняет эту работу: продольно установленный мотор стоит в тесном проеме.
Также по результатам тест-драва журналисты Дрома отметили, что водительское кресло узкое, подушка короткая, спинка низкая. Регулировок всего две: продольное положение сиденья и наклон спинки. Рулевую колонку нельзя настроить даже по высоте. Салон получился тесный и бюджетный. Спинки и подушки сидений второго и третьего рядов плоские, а спинка при нажатии заметно отклоняется назад.
Семь мест расположены по схеме 2+2+3. Три кресла сзади находятся над рессорной подвеской и неразрезным мостом, поэтому на ходу пассажиров, вероятно, будет заметно трясти. SKM M7 заднеприводный, с атмосферным двигателем Shineray SWE20F объемом 2,0 литра. Он развивает 137 л.с. и 194 Нм; коробка передач механическая, пятиступенчатая. Мотор установлен продольно. Силовой агрегат и заднеприводное шасси общие для пассажирской и грузовой версий семейства.
К слову, SKM M7 - переименованный китайский минивэн Shineray Motors, который на домашнем рынке продается как SRM M7. Китайскую базовую версию оснащают атмосферным мотором объемом 1,5 литра мощностью 112 л.с.; для России выбрали двухлитровый вариант SWE20F мощностью 137 л.с. и моментом 194 Нм. В Китае уже представлено новое поколение семейства SRM под индексом V6.
Семейство M7 включает семиместный минивэн и цельнометаллический фургон. У фургона грузовой отсек объемом 5 м³, доступ в него организован с трех сторон; внутри есть освещение и такелажные петли для крепления груза. Сборка в Тольятти началась в марте 2026 года на предприятии «Производство специальных автомобилей „ВИС-Авто“». «ВИС-Авто» входит в периметр АВТОВАЗа, но выпускает SKM M7 на отдельной площадке, не на конвейере автопроизводителя.
SKM M7 собирают крупноузловым методом, а его собственная локализация составляет 237 баллов. АВТОВАЗ добавил предприятию 1500 баллов за НИОКР. Согласно расчету, приведенному в обзоре, при уплаченном утильсборе 800 800 рублей за автомобиль государство возвращает «ВИС-Авто» 325 тысяч. Без баллов за НИОКР цена, по оценке материала, составила бы 3,3 млн рублей.
Одобрение типа транспортного средства выдали 6 мая 2026 года, а на сайте Lada модель появилась в сентябре. За девять месяцев 2026 года продали 269 автомобилей.
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