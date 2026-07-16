На рынок выходит российский минивэн за 5 млн рублей, который метит в фавориты корпоративного сегмента

SKM M9 выходит на рынок: старт продаж, конкуренты и особенности новинки

Уже в сентябре дилеры ждут новый минивэн SKM M9, который может изменить расстановку сил в сегменте. Цена стартует от 5 млн рублей, а спрос на 7- и 8-местные версии обещает быть высоким. Какие преимущества и подводные камни у новинки, что говорят специалисты и почему корпоративные клиенты проявляют особый интерес - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и конкуренты: названы главные соперники на рынке.

Уже в сентябре дилеры ждут новый минивэн SKM M9, который может изменить расстановку сил в сегменте. Цена стартует от 5 млн рублей, а спрос на 7- и 8-местные версии обещает быть высоким. Какие преимущества и подводные камни у новинки, что говорят специалисты и почему корпоративные клиенты проявляют особый интерес - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и конкуренты: названы главные соперники на рынке.

Появление SKM M9 на российском рынке может стать заметным событием для тех, кто ищет вместительный и современный минивэн для бизнеса или семьи. В условиях, когда корпоративные клиенты и частные покупатели все чаще задумываются о замене устаревших автомобилей, выход новой модели способен изменить привычный баланс в сегменте.

По информации «Автостата», SKM M9 уже к сентябрю появится в автосалонах. Ожидается, что минимальная цена составит 5 миллионов рублей. Наибольший интерес, по мнению коммерческого директора дилерских центров «Прагматика» Александра Шапринского, вызовут 7- и 8-местные модификации, которые подходят для семейных поездок, путешествий и трансферов. Для перевозки туристических групп и корпоративных клиентов предусмотрена 9-местная версия «Комфорт».

Фото: SKM

Эксперты отмечают, что основными конкурентами SKM M9 станут Sollers SF1 и ГАЗ «Соболь NN». Sollers SF1 может привлекать покупателей более низкой стартовой ценой, однако SKM M9 выделяется технологическим преимуществом - дизельный двигатель обеспечивает лучшую топливную экономичность. В то же время, ГАЗ «Соболь NN» традиционно силен в коммерческом сегменте, но уступает новинке по плавности хода и уровню комфорта в базовых комплектациях.

Интересно, что доля SKM M9 в общем объеме продаж марки, по прогнозам, будет ниже, чем у младшей модели М7. Однако эксперты уверены: новинка займет свою нишу, особенно среди корпоративных клиентов, на которых, по оценкам, придется не менее 60% всех продаж. Оставшийся спрос распределится между частными покупателями и государственными структурами, где требуется обновление автопарка.

Переднеприводный SKM M9 оснащается дизельным двигателем объемом 2 литра мощностью 150 л.с., который работает в паре с 9-ступенчатым автоматом или 6-ступенчатой механикой. Бренд SKM принадлежит АвтоВАЗу и входит в новую структуру «Лада Бизнес». Такой подход позволяет компании предлагать решения, ориентированные на разные категории клиентов, что подтверждается и недавними изменениями в линейке Lada Niva Legend.

Стоит отметить, что интерес к новым моделям минивэнов в России растет, особенно на фоне ограниченного выбора в этом сегменте. Как показал недавний запуск электрокара Evolute i-Sky, о котором рассказывалось в материале о старте производства и деталях новинки, рынок реагирует на появление новых игроков довольно быстро. Это создает дополнительную конкуренцию и подталкивает производителей к внедрению современных технологий и улучшению потребительских характеристик.

В заключение важно добавить несколько фактов: SKM M9 ориентирован прежде всего на корпоративный сектор, где требуется надежный и экономичный транспорт для перевозки групп людей. Дизельный мотор и выбор коробок передач делают модель универсальной для разных задач. В условиях, когда многие компании ищут замену устаревшим микроавтобусам, появление SKM M9 может стать своевременным решением. По мнению специалистов, именно сочетание технологичности, комфорта и адаптации под российские условия способно обеспечить новинке стабильный спрос.