Цена от 5 млн и 9-ступенчатый автомат: на рынок выходят российские фургон, микроавтобус и бизнес-класс

28 мая 2026, 08:51
SKM M9 выходит на рынок: старт продаж в сентябре и цена от 5 млн рублей
В сентябре в России появится новый коммерческий минивэн SKM M9, который уже вызвал интерес у автолюбителей. Цена стартует от 5 млн рублей, а сборка организована в Нижнем Новгороде. Почему именно сейчас этот запуск может изменить ситуацию на рынке, какие модификации предложат и что важно знать о технических особенностях - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что SKM - это часть новой структуры «Лада Бизнес», и это может повлиять на конкуренцию.
Появление SKM M9 на российском рынке - событие, которое может заметно повлиять на сегмент коммерческих автомобилей. Для многих компаний и частных перевозчиков это шанс обновить автопарк, не завися от импорта. Как сообщает «Российская Газета», старт продаж намечен на сентябрь, а минимальная стоимость минивэна в комплектации «Бизнес» с механической коробкой передач составит около 5 млн рублей. Такой ценник сразу выделяет новинку среди конкурентов, особенно с учетом текущей ситуации на рынке.
SKM - бренд, который принадлежит АвтоВАЗу и теперь интегрирован в новую структуру «Лада Бизнес». Это не просто очередная модель, а часть стратегии по расширению линейки отечественных коммерческих авто. Сборка SKM M9 будет организована в Нижнем Новгороде, что позволяет рассчитывать на стабильные поставки и сервис. До этого автомобили SKM выпускались только в Тольятти, где собирали модель M7, но теперь география производства расширяется.
Модельный ряд SKM M9 включает сразу четыре варианта: 7- и 8-местные минивэны «Бизнес» и «Трансфер», 9-местный микроавтобус «Комфорт», а также цельнометаллический фургон с грузовым объемом 9,6 кубометра. Все версии оснащаются передним приводом и 2,0-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. В зависимости от модификации, мотор работает либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 9-ступенчатым автоматом. Такой выбор трансмиссий позволяет подобрать оптимальное решение для разных задач - от пассажирских перевозок до грузовых операций.
Интересно, что запуск SKM M9 происходит на фоне общего роста интереса к отечественным коммерческим автомобилям. Многие компании ищут альтернативу зарубежным моделям, которые стали менее доступны из-за санкций и логистических сложностей. В этом контексте появление новой линейки от АвтоВАЗа выглядит как своевременный шаг. Кстати, похожая ситуация наблюдается и у других брендов: например, недавно Volga объявила цены на свои новые модели, что также вызвало оживление среди покупателей (подробности о запуске Volga).
Если рассматривать технические особенности SKM M9, стоит отметить, что дизельный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 150 л.с. - это редкость для сегмента, где часто встречаются менее мощные моторы. Грузовой фургон с объемом 9,6 кубометра может заинтересовать малый и средний бизнес, а пассажирские версии - компании, работающие в сфере трансфера и такси. Важно, что расширение производства в Нижнем Новгороде может снизить сроки ожидания и повысить доступность сервисного обслуживания. В целом, запуск SKM M9 создает новые возможности для российских перевозчиков и может стать заметным событием на рынке коммерческих автомобилей в 2026 году.
