7 мая 2019, 13:39

Skoda анонсировала обновленный Superb

  • 1410
  • 0
Компания Skoda обещает представить рестайлинговую версию флагмана Superb в конце мая 2019 года. В Сети появился первый официальный тизер новинки. До России автомобиль доберется осенью.
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Skoda анонсировала обновленный Superb
Ранее мы писали
1,8-литровый TSI – та самая золотая середина, которая привлекает львиную долю покупателей добротного бизнес-лифтбека ...
Читать далее
Премьера нынешнего Skoda Superb третьего поколения состоялась более 4 лет назад и сейчас настало время освежить внешность. Обновленная модель будет, по-прежнему, доступна в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Премьеру новинки приурочили к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Братиславе в конце мая.

Насколько можно судить по опубликованному тизеру, а также по серии сделанных ранее шпионских снимков, рестайлинговый Superb получил модифицированную оптику и новый передний бампер. Задние фонари будут соединены или хромированной перемычкой или светодиодной полосой – за тонкой лентой камуфляжной пленки явно что-то скрывается. На крышке багажника вместо стандартного логотипа Skoda должна появиться крупная надпись «SUPERB». В салоне установят новый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой смартфонов Android Auto и Apple CarPlay, а в список оснащения войдут современные электронные ассистенты концерна Volkswagen Group.

Обновленный Skoda Superb впервые оснастят гибридной силовой установкой. Ожидается, что ее конфигурация будет аналогична гибридному Volkswagen Passat GTE - 1,4-литровый турбомотор в сочетании с электрическим двигателем суммарной отдачей 218 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Блок литий-ионных батарей мощностью 9,9 кВт-ч позволит проезжать до 50 километров на чистом электричестве.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Superb
Skoda Superb - это бизнес-класс от знаменитой чешской марки. Настоящий. Несмотря на то, что все привыкли видеть под логотипом этой марки небольшие городские автомобили, Superb доказывает, что люди из Skoda могут создать такой автомобиль, который будет достаточно ярок по управляемости и будет достаточно ...
Auto
Самые ликвидные авто 2018 года на вторичном рынке
Не правда!!!!
Россия
Радиостанции
Радио Максимум... Да и то уже совсем не то...
Sunny06
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв BYD Flyer: строптивый мышонок Ли
Hyundai Solaris I поколения: ищем дешевые варианты
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Skoda Superb
Объявления о продаже Skoda Superb
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jeep Commander и еще 48 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Skoda анонсировала обновленный Superb
{{material_124613}}Премьера нынешнего Skoda Superb третьего поколения состоялась более 4 лет назад и сейчас настало время освежить внешность. Обновленная модель будет, по-прежнему, доступна в двух типах кузова – лифтбек и универсал. Премьеру новинки приурочили к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Братиславе в конце мая.Насколько можно судить по опубликованному тизеру, а также по серии сделанных ранее шпионских снимков, рестайлинговый Superb получил модифицированную оптику и новый передний бампер. Задние фонари будут соединены или хромированной перемычкой или светодиодной полосой – за тонкой лентой камуфляжной пленки явно что-то скрывается. На крышке багажника вместо стандартного логотипа Skoda должна появиться крупная надпись «SUPERB». В салоне установят новый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой смартфонов Android Auto и Apple CarPlay, а в список оснащения войдут современные электронные ассистенты концерна Volkswagen Group.Обновленный Skoda Superb впервые оснастят гибридной силовой установкой. Ожидается, что ее конфигурация будет аналогична гибридному Volkswagen Passat GTE - 1,4-литровый турбомотор в сочетании с электрическим двигателем суммарной отдачей 218 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Блок литий-ионных батарей мощностью 9,9 кВт-ч позволит проезжать до 50 километров на чистом электричестве.
2019-05-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Самара Волгоград Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG