7 мая 2019, 13:39
Skoda анонсировала обновленный Superb
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Компания Skoda обещает представить рестайлинговую версию флагмана Superb в конце мая 2019 года. В Сети появился первый официальный тизер новинки. До России автомобиль доберется осенью.
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Насколько можно судить по опубликованному тизеру, а также по серии сделанных ранее шпионских снимков, рестайлинговый Superb получил модифицированную оптику и новый передний бампер. Задние фонари будут соединены или хромированной перемычкой или светодиодной полосой – за тонкой лентой камуфляжной пленки явно что-то скрывается. На крышке багажника вместо стандартного логотипа Skoda должна появиться крупная надпись «SUPERB». В салоне установят новый экран информационно-развлекательной системы с поддержкой смартфонов Android Auto и Apple CarPlay, а в список оснащения войдут современные электронные ассистенты концерна Volkswagen Group.
Обновленный Skoda Superb впервые оснастят гибридной силовой установкой. Ожидается, что ее конфигурация будет аналогична гибридному Volkswagen Passat GTE - 1,4-литровый турбомотор в сочетании с электрическим двигателем суммарной отдачей 218 л.с. и 400 Нм крутящего момента. Блок литий-ионных батарей мощностью 9,9 кВт-ч позволит проезжать до 50 километров на чистом электричестве.
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Отзывы по теме
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