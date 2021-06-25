Skoda анонсировала три новых недорогих модели
Какие именно это будут электрокары, Томас Шефер уточнять не стал. Ожидается, что один будет небольшим хэтчбеком, построенным на базе «младшего» Volkswagen ID.1 (название не подтверждено), а другой будет более компактным кроссовером. Что касается третьего электромобиля, ожидается, что он войдет в тот же сегмент, что и бестселлер чешского бренда – Octavia.
Кроме того, Томас Шефер сообщил, что к 2030 году компания планирует продавать порядка 1,5 млн автомобилей в год. При этом на долю электрокаров будет приходится от 50 до 70 процентов продаж бренда в Европе, а все три чешских завода завода станут углеродно-нейтральными.
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