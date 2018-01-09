Skoda анонсировала январские предложения
В частности, при покупке Octavia можно получить максимальную выгоду до 155 000 рублей, а экономия при покупке Rapid составляет 102 700 рублей. Клиенты могут также сэкономить до 225 000 рублей и 240 000 рублей, выбирая модели Superb и Yeti соответственно.
Условия по классическому кредиту на автомобили Rapid, Octavia и Yeti по ставке 8,9% при первоначальном взносе 15% также сохраняют актуальность в январе. Популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо продолжают свое действие до 31 января. Ппокупатели получат выгоду до 50 000 или 60 000 рублей (в зависимости от выбранных условий и сдаваемого автомобиля). Экономия при покупке полноприводной версии Yeti и внедорожника Kodiaq составит до 85 000 или 100 000 рублей соответственно.
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