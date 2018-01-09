9 января 2018, 11:52

Skoda анонсировала январские предложения

В новом году Skoda предлагает специальные предложения на покупку своих моделей. Покупателям вновь доступны программы льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
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С их помощью можно оформить кредит на модели чешского производителя стоимостью до 1 450 000 рублей и получить выгоду на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости модели. Также производитель продлевает действие других предложений, позволяющих значительно сэкономить при приобретении моделей чешского бренда.

В частности, при покупке Octavia можно получить максимальную выгоду до 155 000 рублей, а экономия при покупке Rapid составляет 102 700 рублей. Клиенты могут также сэкономить до 225 000 рублей и 240 000 рублей, выбирая модели Superb и Yeti соответственно.

Условия по классическому кредиту на автомобили Rapid, Octavia и Yeti по ставке 8,9% при первоначальном взносе 15% также сохраняют актуальность в январе. Популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо продолжают свое действие до 31 января. Ппокупатели получат выгоду до 50 000 или 60 000 рублей (в зависимости от выбранных условий и сдаваемого автомобиля). Экономия при покупке полноприводной версии Yeti и внедорожника Kodiaq составит до 85 000 или 100 000 рублей соответственно.

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Kuzya
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Николай
Форум Skoda Yeti
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Skoda анонсировала январские предложения
{{material_122051}}С их помощью можно оформить кредит на модели чешского производителя стоимостью до 1 450 000 рублей и получить выгоду на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости модели. Также производитель продлевает действие других предложений, позволяющих значительно сэкономить при приобретении моделей чешского бренда.В частности, при покупке Octavia можно получить максимальную выгоду до 155 000 рублей, а экономия при покупке Rapid составляет 102 700 рублей. Клиенты могут также сэкономить до 225 000 рублей и 240 000 рублей, выбирая модели Superb и Yeti соответственно. Условия по классическому кредиту на автомобили Rapid, Octavia и Yeti по ставке 8,9% при первоначальном взносе 15% также сохраняют актуальность в январе. Популярные программы Утилизация/Трейд-ин и DasWeltAutо продолжают свое действие до 31 января. Ппокупатели получат выгоду до 50 000 или 60 000 рублей (в зависимости от выбранных условий и сдаваемого автомобиля). Экономия при покупке полноприводной версии Yeti и внедорожника Kodiaq составит до 85 000 или 100 000 рублей соответственно.
2018-01-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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