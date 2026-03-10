Skoda снова в России: бренд получил право на продажу

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дарья Климова

10 марта 2026, 07:40

Чешский автогигант Skoda Auto неожиданно оформил новый товарный знак в России впервые за восемь лет. Это решение может изменить рынок: теперь компания сможет официально продавать не только легковые авто, но и трамваи, автобусы и даже поезда. Почему это важно именно сейчас и какие последствия ждут автолюбителей - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о регистрации нового товарного знака Skoda Auto стала настоящим сюрпризом. После ухода компании из страны в 2022 году мало кто ожидал, что бренд вновь появится в официальных реестрах. Однако, как сообщает ТАСС, чешский концерн получил одобрение Роспатента на использование своего знака до 2035 года. Это событие может стать поворотным моментом для всего рынка, ведь речь идет не только о легковых автомобилях, но и о широком спектре транспортных средств.

Заявка на регистрацию была подана еще в октябре прошлого года, но одобрение ведомства Skoda Auto получила только 6 марта 2026 года. Теперь компания вправе использовать свой товарный знак для продажи в России автомобилей, трамваев, автобусов, троллейбусов, вагонов метро, поездов, локомотивов, пассажирских вагонов, а также комплектующих к ним. Кроме того, Skoda Auto получила право оказывать услуги по ремонту и обслуживанию транспортных средств под своим брендом.

Интересно, что подобные шаги западных брендов в последние годы стали редкостью. После массового ухода иностранных автопроизводителей из России в 2022 году рынок оказался в состоянии неопределенности. Многие компании не только прекратили продажи, но и заморозили юридические процедуры, связанные с интеллектуальной собственностью. На этом фоне регистрация товарного знака Skoda Auto выглядит как сигнал о возможных изменениях в стратегии бренда и, возможно, о подготовке к возвращению на российский рынок.

Стоит отметить, что срок действия нового товарного знака установлен до октября 2035 года. Это значит, что у Skoda Auto есть долгосрочные планы по сохранению своих прав в России. Для автолюбителей это может означать появление новых моделей, расширение ассортимента сервисных услуг и даже возвращение фирменных автосалонов. Впрочем, пока рано говорить о полномасштабном возвращении бренда: официальных заявлений о возобновлении поставок или запуске производства в России не поступало.

В последние месяцы российский рынок переживает волну перемен: одни бренды уходят, другие возвращаются или ищут обходные пути для сохранения присутствия. Например, недавно стало известно, что регистрация товарных знаков становится ключевым инструментом для защиты интересов автопроизводителей. Как показал опыт с новым именем для Lada, подобные решения могут повлиять на появление новых моделей и даже изменить расстановку сил на рынке - подробнее об этом можно узнать в материале о том, почему регистрация товарного знака Lada Parus вызвала столько вопросов у экспертов.

Пока же для российских покупателей остается открытым вопрос: станет ли регистрация товарного знака первым шагом к возвращению Skoda Auto на рынок или это лишь формальность для защиты бренда? В любом случае, ситуация вокруг чешского концерна показывает, что рынок не стоит на месте, и в ближайшие годы нас могут ждать новые неожиданные повороты.

Упомянутые марки: Skoda
