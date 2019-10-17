17 октября 2019, 13:41
Skoda дразнит новой «Октавией»
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Фото: Skoda
Компания Skoda начала подготовку к премьере Octavia нового поколения. Опубликованы два дизайнерских наброска, которые схематично демонстрируют профиль, переднюю часть и корму новинки.
Фото: Skoda
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До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения осталось чуть больше месяца. Новинку представят 11 ноября на ...Читать далее
Тестовые прототипы универсала и лифтбека Octavia четвертого поколения неоднократно попадали в объективы фотошпионов. На первый взгляд лишенные камуфляжа автомобили были искусно замаскированы пленкой в цвет кузова. И если о пропорциях и общих очертаниях можно было судить достаточно определенно, то нюансы дизайна ускользали, скрытые под камуфляжной оклейкой.
Судя по опубликованным официальным тизерам, новая Octavia получит горизонтальные заостренные задние фонари, наполовину заходящие на дверь багажника. Аналогичное дизайнерское решение Skoda применила два года назад для рестайлинговой «Октавии», предназначенной для китайского рынка. На рисунках также видны сложные выштамповки на боковых дверях. Ожидается, что со сменой поколения Skoda Octavia станет немного крупнее, и длина ее превысит 4,7 метра. Публичный дебют запланирован на 11 ноября 2019 года.
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