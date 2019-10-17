Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
17 октября 2019, 13:41

Skoda дразнит новой «Октавией»

  • 394
  • 0
Фото: Skoda
Компания Skoda начала подготовку к премьере Octavia нового поколения. Опубликованы два дизайнерских наброска, которые схематично демонстрируют профиль, переднюю часть и корму новинки.
Skoda дразнит новой Октавией

Фото: Skoda

Ранее мы писали
До премьеры Skoda Octavia четвертого поколения осталось чуть больше месяца. Новинку представят 11 ноября на ...
Читать далее
Выход на рынок каждой новой модели пиарщики Skoda предваряют масштабной тизерной кампанией. Можно не сомневаться, что за первыми двумя рисунками в ближайшее время последуют и другие изображения, из которых новую Octavia можно будет собрать, как паззл. До премьеры остается еще более трех недель.

Тестовые прототипы универсала и лифтбека Octavia четвертого поколения неоднократно попадали в объективы фотошпионов. На первый взгляд лишенные камуфляжа автомобили были искусно замаскированы пленкой в цвет кузова. И если о пропорциях и общих очертаниях можно было судить достаточно определенно, то нюансы дизайна ускользали, скрытые под камуфляжной оклейкой.

Судя по опубликованным официальным тизерам, новая Octavia получит горизонтальные заостренные задние фонари, наполовину заходящие на дверь багажника. Аналогичное дизайнерское решение Skoda применила два года назад для рестайлинговой «Октавии», предназначенной для китайского рынка. На рисунках также видны сложные выштамповки на боковых дверях. Ожидается, что со сменой поколения Skoda Octavia станет немного крупнее, и длина ее превысит 4,7 метра. Публичный дебют запланирован на 11 ноября 2019 года.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Названы лучшие автомобили для такси
Пиз ят в солярке шумки 0 вообще
Михаил
Skoda: Московское досье
Не верьте, сервис, как кстати и автомобиль прекрасные! Был у них период такой - уволили добрую половину старых мастеров, а на их место набрали молодых. Вот тогда и случались косяки с ремонтом, но это было полтора года назад. А сейчас нет проблем - менял недавно передние рычаги в подвеске и рулевые наконечники ...
Кирилл
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Шкода
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Тест-драйв Volkswagen Golf VII: прощальная гастроль
Изменения в ОСАГО с 1 октября. Европротокол
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Продажа Skoda Octavia
Объявления о продаже Skoda Octavia
Рейтинг по классам
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 29 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Skoda дразнит новой «Октавией»
{{material_127739}}Выход на рынок каждой новой модели пиарщики Skoda предваряют масштабной тизерной кампанией. Можно не сомневаться, что за первыми двумя рисунками в ближайшее время последуют и другие изображения, из которых новую Octavia можно будет собрать, как паззл. До премьеры остается еще более трех недель.Тестовые прототипы универсала и лифтбека Octavia четвертого поколения неоднократно попадали в объективы фотошпионов. На первый взгляд лишенные камуфляжа автомобили были искусно замаскированы пленкой в цвет кузова. И если о пропорциях и общих очертаниях можно было судить достаточно определенно, то нюансы дизайна ускользали, скрытые под камуфляжной оклейкой.Судя по опубликованным официальным тизерам, новая Octavia получит горизонтальные заостренные задние фонари, наполовину заходящие на дверь багажника. Аналогичное дизайнерское решение Skoda применила два года назад для рестайлинговой «Октавии», предназначенной для китайского рынка. На рисунках также видны сложные выштамповки на боковых дверях. Ожидается, что со сменой поколения Skoda Octavia станет немного крупнее, и длина ее превысит 4,7 метра. Публичный дебют запланирован на 11 ноября 2019 года.
2019-10-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Республика Татарстан Челябинск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.