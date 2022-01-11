11 января 2022, 13:21
Skoda дразнит новым кроссовером: он очень красивый (первые фото)
Компания Skoda опубликовала первые тизерные изображения нового купеобразного кроссовера Enyaq Coupe. Премьера стильной новинки, которая претендует на звание самой красивой модели Skoda, состоится 31 января в Праге.
Дарья Климова Фото: Skoda
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Фото: Skoda
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Начиная со средней стойки, линия крыши элегантно спускается вниз, плавно перетекая в дверь багажного отделения. Изображений кормы пока нет, но можно предположить, что там появятся фирменные С-образные задние фонари и крупные буквы «SKODA» между ними. Передняя часть почти полностью совпадает с «обычным» Enyaq iV за исключением более агрессивного переднего бампера. Новый кроссовер Skoda Enyaq Coupe станет доступной альтернативой Tesla Model Y, Ford Mustang Mach-E и Volvo C40 Recharge.
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