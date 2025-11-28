Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Мария Степанова

28 ноября 2025, 04:48

Чешский электромобиль Elroq бьет рекорды популярности – как Skoda удалось добиться успеха

Skoda удивила рынок: компактный электрокар Elroq разошелся тиражом свыше 100 тысяч за 11 месяцев. Производство стартовало в январе 2025 года на главном заводе марки. Модель быстро стала одной из самых востребованных в Европе. Узнайте, что стоит за этим успехом.

Чешский автопроизводитель Skoda продолжает удивлять автомобильный рынок: всего за 11 месяцев с момента выпуска компактного электрокара Elroq, с конвейера главного завода в Млада-Болеславе сошло уже более 100 тысяч экземпляров. Такой результат оказался неожиданно высоким даже для самой компании, ведь изначально спрос на новинку оценивался куда скромнее.

Производство Elroq стартовало 21 января 2025 года на крупнейшем заводе Skoda, где также собирают кроссовер Enyaq и четыре модели с бензиновыми и дизельными моторами. Однако именно Elroq стал настоящим хитом, быстро завоевав популярность среди европейских покупателей благодаря удачному сочетанию компактных размеров, современного дизайна и доступной цены.

По информации autoevolution, завод в Млада-Болеславе сумел оперативно нарастить темпы сборки, чтобы поддержать растущий спрос. В компании отмечают, что Elroq оказался особенно востребован среди молодых семей и жителей крупных городов, которым важны экологичность, экономичность и маневренность в условиях плотного трафика. Кроме того, модель получила высокую оценку за уровень оснащения и безопасности, что также сыграло свою роль в успехе.

Интересно, что на фоне успеха Elroq Skoda, компания продолжает развивать линейку электромобилей, а также модернизирует производство, внедряет новые технологии и автоматизацию. В ближайшие годы в компании планируют развивать модельный ряд электрических автомобилей, чтобы закрепить свои позиции на европейском рынке и выйти на новые сегменты. Таким образом, Elroq стал не только коммерческим доходом, но и важным этапом в стратегии электрификации бренда.

Упомянутые марки: Skoda, Volkswagen
