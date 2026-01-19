Семейный электромобиль с сюрпризом – тормоза под угрозой или просто невезение?

Skoda Enyaq на вторичке: почему электрокроссовер проваливает техосмотр

Skoda Enyaq выглядит идеальным для семьи, но не все так просто. Электрокроссовер часто не проходит техосмотр. Причина кроется в тормозной системе. Стоит ли рисковать при покупке?

Skoda Enyaq, появившийся на рынке как альтернатива традиционным кроссоверам c ДВС, быстро завоевал популярность среди семейных водителей. Просторный салон, внушительный багажник и комфорт на уровне бизнес-класса — все это делает модель привлекательной для тех, кто ищет современный электромобиль. Однако за внешней безупречностью скрывается проблема, которая может испортить впечатление от владения этим автомобилем.

История модели началась в 2020 году, когда чешский производитель представил Enyaq iV. Уже через год электрокроссовер поступил в продажу, а в 2025-м получил обновленную переднюю часть. Несмотря на косметические изменения, техническая начинка осталась прежней. Enyaq выпускается не только в классическом кузове, но и в версии купе, а также в мощной модификации RS, способной удивить даже искушенного водителя.

Габариты автомобиля внушают уважение: длина — 4,65 метра, ширина — 1,88, высота — 1,62. Багажник вмещает от 585 до 1710 литров, в зависимости от конфигурации. Для семейных поездок и дальних путешествий это настоящий подарок. Батареи на 55–84 кВт-ч обеспечивают запас хода до 537 километров по паспорту, но в реальности стоит рассчитывать на 400. Скорость зарядки зависит от комплектации и варьируется от 50 до 175 кВт.

На первый взгляд, у Enyaq почти нет слабых мест. Подвеска, рулевое управление, светотехника — все работает без нареканий. Даже тормозные шланги и диски, которые часто становятся ахиллесовой пятой электромобилей, здесь не вызывают вопросов. Но именно тормоза стали причиной повышенного процента отказов при прохождении техосмотра. По статистике TUV, каждый десятый Enyaq не проходит первую проверку из-за проблем с работой педали тормоза. Это в шесть раз выше среднего показателя по рынку.

Причины такой ситуации кроются в особенностях эксплуатации электромобилей. Из-за рекуперации тормоза используются реже, что приводит к их закисанию и снижению эффективности. В результате даже свежие экземпляры могут неожиданно «провалиться» на техосмотре. В остальном же, по данным владельцев, серьезных поломок у Enyaq не выявлено. В статистике поломок за 2021–2022 годы модель демонстрирует высокий уровень надежности, а владельцы отмечают отсутствие критических сбоев.

Линейка двигателей у Enyaq разнообразна: от заднеприводных версий с 148 л.с. до полноприводных RS с 340 л.с. и крутящим моментом 679 Нм. Для тех, кто ищет динамику, это отличный выбор. В Германии цены на подержанные Enyaq стартуют от 18 500 евро (порядка 1,67 млн рублей по курсу) за базовые версии 2021 года с пробегом около 67 тысяч километров. Более свежие и мощные модификации, такие как 85 x Sportline или RS Suite, оцениваются в 35–38 тысяч евро при пробеге 40 тысяч километров.

Покупая Skoda Enyaq с пробегом, стоит внимательно отнестись к состоянию тормозной системы. Даже если автомобиль выглядит идеально, не исключено, что именно этот узел станет причиной неприятных сюрпризов при прохождении техосмотра. В остальном же электрокроссовер оставляет приятное впечатление и способен стать надежным спутником для всей семьи.