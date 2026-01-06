Самый компактный электрокроссовер Skoda выходит на финишную прямую – что скрывает новинка?

6 января 2026, 13:34
Skoda Epiq 2026 замечен на тестах: серийная версия уже почти готова
Skoda готовит к выпуску новый электрический кроссовер Epiq. Модель уже проходит испытания в Испании. Внешность почти не отличается от концепта. Ожидается, что Epiq станет самой доступной электромоделью марки. Подробности о дизайне и особенностях - в нашем материале.
Skoda продолжает обновление своей линейки электромобилей, и теперь на очереди самая компактная модель — Epiq. После успешного старта Enyaq и показа более компактного Elroq, бренд решил сделать акцент на сегмент B, где конкуренция становится все острее. В 2025 году на автосалоне в Мюнхене был опубликован уже почти серийный вариант Epiq, и теперь автомобиль появился на дорогах Испании в камуфляже, но с полностью готовым кузовом и деталями экстерьера.
Внешность Epiq сразу выдает фирменный стиль Skoda последних лет: строгость линий, лаконичные формы, выразительная светодиодная оптика. Несмотря на компактные размеры, кроссовер выглядит солидно и даже немного дерзко. В профиле угадываются черты старших моделей, но с явным акцентом на молодежную аудиторию. Короткие свесы, высокая линия и массивные колесные арки намекают на практичность и уверенность на дороге.
Интерьер пока держится в секрете, но, следуя тенденциям бренда, можно ожидать минималистичный дизайн с акцентом на цифровые технологии. Вероятно, Epiq получит большой сенсорный экран с мультимедийной системой, виртуальную приборную панель и расширенный набор электронных ассистентов. В Skoda традиционно уделяют внимание эргономике и качестве отделки, так что даже в базовых версиях не стоит ждать компромиссов.
Технические характеристики пока не разглашаются, но эксперты предполагают, что Epiq построен на модульной платформе MEB, как и другие электромобили концерна Volkswagen. Это означает, что новинка получит передний или полный привод, а запас хода на одной зарядке может превысить 400 километров. В линейке появится версия с разной емкостью батареи, чтобы сделать модель доступной для внешних условий.
Skoda Epiq станет обязательным шагом к созданию бренда в Европе для европейских покупателей, которые все чаще отдают предпочтение электромобилям. В условиях ужесточения экологических норм и роста цен на топливо компактные электрокроссоверы становятся все более востребованными. Skoda явно не собирается уступать позиции конкурентам и готова предложить не только практичность, но и современный дизайн с технологическими решениями.
Появление Epiq на дорогах Испании в почти серийном виде говорит о том, что до официальной премьеры осталось совсем немного времени. Уже сейчас можно сказать, что новинка привлекает внимание не только поклонников марки, но и тех, кто ищет доступный и стильный электромобиль для города. Skoda делает ставку на молодежь и активных горожан, где важна не только экономия, но и индивидуальность.
