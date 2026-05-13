Премьера Skoda Epiq - характеристики, запас хода, платформа Volkswagen, три модификации и старт продаж

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 07:11

Skoda Epiq: новый электрический кроссовер с запасом хода до 430 км и быстрой зарядкой

Skoda готовит к выходу компактный электрический кроссовер Epiq, который обещает до 430 км на одном заряде и быструю зарядку. Модель выделяется свежим дизайном, современными технологиями и акцентом на практичность. Почему Epiq может изменить рынок - в нашем материале.

Skoda Epiq — это не просто очередная инновация на рынке электромобилей, а решающий шаг для всей отрасли. На фоне растущего спроса на компактные кроссоверы европейский бренд решил предложить доступный электрокар с современными технологиями и акцентом на практичность, который появится в продаже в 2026 году.

Внешность Epiq выделяется фирменной Tech-Deck Face, переосмысляющей классическую решетку радиатора. Т-образные световые элементы спереди и сзади, матричная оптика Matrix LED, темные акценты вместо хрома и яркие оранжевые детали делают минималистичный экстерьер более живым и динамичным.

Профиль автомобиля получился вертикальным, с выраженной «торнадо-линией», визуально удлиняющей кузов. Массивные колесные арки и пластиковый обвес придают внедорожный характер, высокая крыша обеспечивает пространство над головой задних пассажиров, а сзади вместо логотипа красуется надпись Skoda.

Интерьер Epiq выполнен в духе минимализма: четкая передняя панель, компактная цифровая приборка и большой центральный дисплей. В отделке использованы экологичные материалы, информационно-развлекательная система получила расширенную интеграцию с сервисами Google, а размеры экранов составляют 10,25 и 12,9 дюйма.

Практичность — ещё один козырь новинки. Объём багажника составляет 475 литров, запас хода достигает 430 км по циклу WLTP, поддержка быстрой зарядки мощностью 133 кВт позволяет быстро восполнить энергию. Все версии Epiq будут переднеприводными с максимальной скоростью 150 км/ч.

Skoda предлагает три базовые модификации: стандартные 35 и 40, а также топовую 55 с увеличенным запасом хода и аккумуляторами на 55 кВт·ч (NMC-ячейки вместо LFP), что позволяет выбрать вариант под свои задачи и бюджет. Габариты Epiq составляют 4171 мм в длину.

Epiq построен на новой платформе Volkswagen Group с передним приводом, как и Volkswagen ID.2 и Cupra Raval. В ближайшие годы выйдет родственная модель Volkswagen ID. Cross, что позволяет унифицировать технологии и снизить стоимость владения.

В сегменте компактных электрокроссоверов сейчас идёт настоящая гонка инноваций. Недавно Audi анонсировала свой флагманский кроссовер с поворотными экранами и автоматическими дверями, однако Epiq делает ставку на доступность и практичность.

Таким образом, Skoda Epiq обещает стать одним из самых интересных предложений в своём классе, сочетая современные технологии, просторный салон, хороший багажник и умеренную цену, что особенно важно для массового покупателя.

Упомянутые марки: Skoda, Volkswagen, Cupra
