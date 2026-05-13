Премьера Skoda Epiq - характеристики, запас хода, платформа Volkswagen, три модификации и старт продаж

13 мая 2026, 07:11
Skoda Epiq: новый электрический кроссовер с запасом хода до 430 км и быстрой зарядкой
Skoda Epiq: новый электрический кроссовер с запасом хода до 430 км и быстрой зарядкой
Skoda готовит к выходу компактный электрический кроссовер Epiq, который обещает до 430 км на одном заряде и быструю зарядку. Модель выделяется свежим дизайном, современными технологиями и акцентом на практичность. Почему Epiq может изменить рынок - в нашем материале.
Skoda Epiq — это не просто очередная инновация на рынке электромобилей, а решающий шаг для всей отрасли. На фоне растущего спроса на компактные кроссоверы европейский бренд решил предложить доступный электрокар с современными технологиями и акцентом на практичность, который появится в продаже в 2026 году.
Внешность Epiq выделяется фирменной Tech-Deck Face, переосмысляющей классическую решетку радиатора. Т-образные световые элементы спереди и сзади, матричная оптика Matrix LED, темные акценты вместо хрома и яркие оранжевые детали делают минималистичный экстерьер более живым и динамичным.
Профиль автомобиля получился вертикальным, с выраженной «торнадо-линией», визуально удлиняющей кузов. Массивные колесные арки и пластиковый обвес придают внедорожный характер, высокая крыша обеспечивает пространство над головой задних пассажиров, а сзади вместо логотипа красуется надпись Skoda.
Интерьер Epiq выполнен в духе минимализма: четкая передняя панель, компактная цифровая приборка и большой центральный дисплей. В отделке использованы экологичные материалы, информационно-развлекательная система получила расширенную интеграцию с сервисами Google, а размеры экранов составляют 10,25 и 12,9 дюйма.
Практичность — ещё один козырь новинки. Объём багажника составляет 475 литров, запас хода достигает 430 км по циклу WLTP, поддержка быстрой зарядки мощностью 133 кВт позволяет быстро восполнить энергию. Все версии Epiq будут переднеприводными с максимальной скоростью 150 км/ч.
Skoda предлагает три базовые модификации: стандартные 35 и 40, а также топовую 55 с увеличенным запасом хода и аккумуляторами на 55 кВт·ч (NMC-ячейки вместо LFP), что позволяет выбрать вариант под свои задачи и бюджет. Габариты Epiq составляют 4171 мм в длину.
Epiq построен на новой платформе Volkswagen Group с передним приводом, как и Volkswagen ID.2 и Cupra Raval. В ближайшие годы выйдет родственная модель Volkswagen ID. Cross, что позволяет унифицировать технологии и снизить стоимость владения.
В сегменте компактных электрокроссоверов сейчас идёт настоящая гонка инноваций. Недавно Audi анонсировала свой флагманский кроссовер с поворотными экранами и автоматическими дверями, однако Epiq делает ставку на доступность и практичность.
Таким образом, Skoda Epiq обещает стать одним из самых интересных предложений в своём классе, сочетая современные технологии, просторный салон, хороший багажник и умеренную цену, что особенно важно для массового покупателя.
Похожие материалы Шкода, Фольксваген, Купра
-
13.05.2026, 07:22
Планы ЕС по ежегодному техосмотру для старых авто провалились
В Европе обсуждали новые требования к техосмотру для автомобилей старше 10 лет, но неожиданно депутаты отвергли инициативу. Почему это решение важно для миллионов водителей и что теперь будет с проверками машин - разбираемся, какие последствия ждут владельцев и почему эксперты считают, что перемены могли бы ударить по кошельку.Читать далее
-
13.05.2026, 06:20
Harley-Davidson Sportster S получил радикальный тюнинг от Killer Custom: детали и цены
Harley-Davidson Sportster S в исполнении Killer Custom стал заметно агрессивнее и ниже. Новый проект Dragster выделяется не только внешностью, но и набором доработок, которые доступны по относительно доступной цене. Почему этот тюнинг может заинтересовать даже поклонников классики - разбираемся.Читать далее
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 19:08
Jetta VA3: почему этот седан выбирают вместо китайских кроссоверов
Выбор нового автомобиля - задача не из легких. Множество моделей сбивают с толку. Но есть вариант, который удивляет простотой и долговечностью. Узнайте, почему Jetta VA3 становится фаворитом.Читать далее
-
12.05.2026, 18:41
Audi Q9: три экрана, автоматические двери и новые материалы в интерьере
Audi готовит к запуску свой первый полноразмерный кроссовер Q9 с тремя экранами и инновационными решениями в интерьере. На фоне падения продаж в США и мире компания делает ставку на премиальный опыт внутри салона. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 18:36
Как профессиональный детейлер подготовил Genesis GV80 к лету и удивил всех
Genesis GV80 после суровой зимы оказался настоящим испытанием даже для опытного детейлера. Почему уход за этим кроссовером требует особого подхода, и какие детали могут удивить даже профессионала - рассказываем на примере реального кейса. В материале - неожиданные нюансы и советы по уходу за премиальным автомобилем.Читать далее
-
12.05.2026, 18:27
Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения
Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 17:42
BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов
BMW официально представит концепт Vision BMW Alpina на престижном конкурсе в Италии. Это событие может изменить восприятие марки Alpina и задать новый стиль для будущих моделей. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее
Похожие материалы Шкода, Фольксваген, Купра
-
13.05.2026, 07:22
Планы ЕС по ежегодному техосмотру для старых авто провалились
В Европе обсуждали новые требования к техосмотру для автомобилей старше 10 лет, но неожиданно депутаты отвергли инициативу. Почему это решение важно для миллионов водителей и что теперь будет с проверками машин - разбираемся, какие последствия ждут владельцев и почему эксперты считают, что перемены могли бы ударить по кошельку.Читать далее
-
13.05.2026, 06:20
Harley-Davidson Sportster S получил радикальный тюнинг от Killer Custom: детали и цены
Harley-Davidson Sportster S в исполнении Killer Custom стал заметно агрессивнее и ниже. Новый проект Dragster выделяется не только внешностью, но и набором доработок, которые доступны по относительно доступной цене. Почему этот тюнинг может заинтересовать даже поклонников классики - разбираемся.Читать далее
-
13.05.2026, 04:30
В Германии выставили на продажу уникальный пикап на базе Lada Niva за 35 тысяч евро
В Германии появился редкий экземпляр Lada Niva, превращенный в полноценный внедорожный пикап с роскошной отделкой и минимальным пробегом. Такой автомобиль - редкость на европейском рынке, особенно с учетом его доработок и стоимости. Почему этот проект вызвал интерес у коллекционеров и автолюбителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 19:08
Jetta VA3: почему этот седан выбирают вместо китайских кроссоверов
Выбор нового автомобиля - задача не из легких. Множество моделей сбивают с толку. Но есть вариант, который удивляет простотой и долговечностью. Узнайте, почему Jetta VA3 становится фаворитом.Читать далее
-
12.05.2026, 18:41
Audi Q9: три экрана, автоматические двери и новые материалы в интерьере
Audi готовит к запуску свой первый полноразмерный кроссовер Q9 с тремя экранами и инновационными решениями в интерьере. На фоне падения продаж в США и мире компания делает ставку на премиальный опыт внутри салона. Почему это важно для рынка - в нашем материале.Читать далее
-
12.05.2026, 18:36
Как профессиональный детейлер подготовил Genesis GV80 к лету и удивил всех
Genesis GV80 после суровой зимы оказался настоящим испытанием даже для опытного детейлера. Почему уход за этим кроссовером требует особого подхода, и какие детали могут удивить даже профессионала - рассказываем на примере реального кейса. В материале - неожиданные нюансы и советы по уходу за премиальным автомобилем.Читать далее
-
12.05.2026, 18:27
Renault 4 JP4x4 Concept: электроплатформа, eAWD и пляжный стиль для нового поколения
Renault удивляет новым концептом 4 JP4x4: электроплатформа, полный привод и яркий дизайн делают модель заметной на фоне конкурентов. Премьера состоится на Roland-Garros 2026, а эксперты уже обсуждают, как JP4x4 может изменить представление о пляжных автомобилях.Читать далее
-
12.05.2026, 17:51
Почему советские автомобили не смогли закрепиться на европейском рынке
Советские машины пытались выйти на зарубежные рынки. Их ждали сложные испытания и неожиданные открытия. Экспортные модели отличались от отечественных. История полна парадоксов и неожиданных решений.Читать далее
-
12.05.2026, 17:42
BMW готовит премьеру первого концепта Alpina после слияния брендов
BMW официально представит концепт Vision BMW Alpina на престижном конкурсе в Италии. Это событие может изменить восприятие марки Alpina и задать новый стиль для будущих моделей. Почему автолюбителям стоит обратить внимание на эту новинку - разбираемся в деталях.Читать далее
-
12.05.2026, 17:31
Suzuki Jimny 2025: опыт покупки и первые впечатления владельца из Южно-Сахалинска
Владелец Suzuki Jimny 2025 года из Южно-Сахалинска поделился личным опытом покупки и эксплуатации нового японского внедорожника. Какие неожиданные моменты ждут при выборе машины с минимальным пробегом, как Jimny справляется с городскими и загородными условиями, и почему этот автомобиль может стать оптимальным решением для российских дорог - в подробном обзоре.Читать далее