Загадочный прототип на снегу — что скрывает Skoda Epiq?

22 января 2026, 11:54
Skoda Epiq выходит на финальные тесты: электрический кроссовер для города и трассы
Skoda Epiq выходит на финальные тесты: электрический кроссовер для города и трассы
Skoda готовит к выпуску новый электрический кроссовер Epiq. Прототип уже замечен на зимних испытаниях. Дизайн пока скрыт, но детали постепенно раскрываются. Ожидается просторный салон и достойный запас хода. Старт продаж намечен на ближайшие годы.
Skoda продолжает усовершенствовать свою электрическую линейку, и в этот раз речь идет о совершенно новом кроссовере Epiq. Этот компактный электромобиль, который позиционируется как альтернатива Volkswagen уже проходит последние испытания в суровых условиях Полярного круга. Несмотря на плотный камуфляж, некоторые особенности будущей новинки все же удалось разглядеть.
Внешний вид Epiq пока остается загадкой - производитель тщательно скрывает детали экстерьера, а снежные заносы на задней части кузова лишь усиливают интригу. Однако даже несмотря на маскировку выделяются характерные черты: восьмисекционный передний бампер, который неожиданно напоминает культовую решетку Jeep, и двухуровневая оптика. Основные фары, расположенные ниже, верхние блоки выполняют роль дневных ходовых огней и указателей поворота. Не исключено, что в топовых версиях появится тонкая светодиодная полоска между ДХО — подобные решения становятся все популярнее у европейских брендов.
Задняя часть кроссовера тоже не осталась без внимания. Крупная пятая дверь обеспечивает удобный доступ к багажнику, а светодиодные фонари с бумеранг-образной формой эффективны даже под камуфляжем. Возможно, их будет соединять световая перемычка, но пока это лишь догадки. Крыша плавно опускается вниз, а клиренс чуть выше, чем у традиционных хэтчбеков, но не настолько, чтобы претендовать на роль настоящего внедорожника.
В основе Skoda Epiq лежит модульная платформа MEB+, компоненты и другие концепты моделей — например, Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo. По предварительным данным, на старте продаж кроссовер получит электродвигатель на передней оси, питаемый от аккумуляторной батареи емкостью 52 кВт*ч. Ожидаемая мощность - чуть более 200 лошадиных сил, запас хода может проехать 425 километров. Для городского электрокара это весьма достойный показатель, особенно если учесть, что речь идет о компактном сегменте.
Skoda явно не собирается ограничиваться одной модификацией Epiq. Уже сейчас ходят слухи о более мощной модификации, которая появится чуть позже. Модели производятся в Испании, длина кузова составляет около 4,16 метра при колесной базе 2,6 метра. Ориентировочная стартовая цена — 25 тысяч евро, что делает Epiq одним из наиболее доступных электрокроссоверов на рынке. Официальная премьера состоится до конца года, первые поставки запланированы на 2026–2027 годы.
Skoda Epiq – это не просто очередной электромобиль, а попытка европейской марки предложить что-то свежее в сегменте традиционных кроссоверов. Просторный салон, современная платформа и привлекательная цена могут сделать его настоящим хитом. Но производитель пока держит интригу, а мы продолжаем наблюдать за развитием событий.
Похожие материалы Шкода, Фольксваген
-
22.01.2026, 20:27
Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом
В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:21
Bentley готовит электрический кроссовер Urban SUV: испытания в экстремальном холоде
Bentley выходит на рынок электрокроссоверов с новым Urban SUV. Прототип уже проходит испытания в суровых зимних условиях. Ожидается премьера в конце 2026 года. Модель обещает стать серьезным конкурентом в классе роскошных электромобилей.Читать далее
-
22.01.2026, 20:16
Hyundai Ioniq 6 N с 641 л.с. выходит в Великобритании по цене от 65 800 фунтов
Hyundai официально объявил стоимость и характеристики Ioniq 6 N для Великобритании. Электрокар получил 641 л.с. и спортивный облик. Цена удивит даже опытных автолюбителей. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
22.01.2026, 20:11
Bugatti представил уникальный F.K.P. Hommage - дань Veyron с сердцем Chiron Super Sport
Bugatti удивил мир новым F.K.P. Hommage. Это не просто оммаж Veyron, а нечто большее. Внутри скрывается мощь Chiron Super Sport. Дизайн сочетает классику и современные технологии. Цена держится в секрете.Читать далее
-
22.01.2026, 20:05
Владелец Jeep Grand Wagoneer L 2025 года потерял почти 40 тысяч долларов за 17,7 тысяч км
Jeep Grand Wagoneer L 2025 года с премиальной отделкой и топовыми пакетами был куплен новым за внушительную сумму. Спустя год и 11 тысяч миль (17 700 км) его продали на аукционе с огромным дисконтом. Почему так произошло? Подробности - в материале.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
22.01.2026, 19:34
Почему АвтоВАЗ перестал выпускать Lada Priora — в чем причина
АвтоВАЗ завершил производство Lada Priora. Причина - падение интереса к модели. Компания сделала ставку на новые автомобили. Решение было принято на фоне перемен в восприятии бренда и тенденции рынка.Читать далее
-
22.01.2026, 18:28
Freelander возвращается: JLR и Chery запускают новый бренд электромобилей по всему миру
Freelander возвращается на мировой рынок с новыми электромобилями. JLR и Chery делают ставку на глобальное расширение. Первыми новинки увидят покупатели Ближнего Востока. Что ждет бренд дальше - интрига сохраняется.Читать далее
-
22.01.2026, 18:18
Снежная битва кроссоверов: Subaru Crosstrek, Honda HR-V и Hyundai Kona на льду
Три новых кроссовера с полным приводом встретились на заснеженной трассе. Испытания прошли в суровых условиях канадской зимы. Неожиданные повороты и борьба за лидерство. Кто оказался быстрее и безопаснее на снегу?Читать далее
-
22.01.2026, 18:12
BMW представила удлиненный электрокроссовер Neue Klasse специально для рынка Китая
BMW удивила автолюбителей новым электрокроссовером с длинной базой. Модель создана только для Китая. Компания меняет подход к электромобилям. Что скрывает этот шаг? Подробности - в нашем материале.Читать далее
