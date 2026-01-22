Загадочный прототип на снегу — что скрывает Skoda Epiq?

Skoda Epiq выходит на финальные тесты: электрический кроссовер для города и трассы

Skoda готовит к выпуску новый электрический кроссовер Epiq. Прототип уже замечен на зимних испытаниях. Дизайн пока скрыт, но детали постепенно раскрываются. Ожидается просторный салон и достойный запас хода. Старт продаж намечен на ближайшие годы.

Skoda продолжает усовершенствовать свою электрическую линейку, и в этот раз речь идет о совершенно новом кроссовере Epiq. Этот компактный электромобиль, который позиционируется как альтернатива Volkswagen уже проходит последние испытания в суровых условиях Полярного круга. Несмотря на плотный камуфляж, некоторые особенности будущей новинки все же удалось разглядеть.

Внешний вид Epiq пока остается загадкой - производитель тщательно скрывает детали экстерьера, а снежные заносы на задней части кузова лишь усиливают интригу. Однако даже несмотря на маскировку выделяются характерные черты: восьмисекционный передний бампер, который неожиданно напоминает культовую решетку Jeep, и двухуровневая оптика. Основные фары, расположенные ниже, верхние блоки выполняют роль дневных ходовых огней и указателей поворота. Не исключено, что в топовых версиях появится тонкая светодиодная полоска между ДХО — подобные решения становятся все популярнее у европейских брендов.

Задняя часть кроссовера тоже не осталась без внимания. Крупная пятая дверь обеспечивает удобный доступ к багажнику, а светодиодные фонари с бумеранг-образной формой эффективны даже под камуфляжем. Возможно, их будет соединять световая перемычка, но пока это лишь догадки. Крыша плавно опускается вниз, а клиренс чуть выше, чем у традиционных хэтчбеков, но не настолько, чтобы претендовать на роль настоящего внедорожника.

В основе Skoda Epiq лежит модульная платформа MEB+, компоненты и другие концепты моделей — например, Cupra Raval и Volkswagen ID. Polo. По предварительным данным, на старте продаж кроссовер получит электродвигатель на передней оси, питаемый от аккумуляторной батареи емкостью 52 кВт*ч. Ожидаемая мощность - чуть более 200 лошадиных сил, запас хода может проехать 425 километров. Для городского электрокара это весьма достойный показатель, особенно если учесть, что речь идет о компактном сегменте.

Skoda явно не собирается ограничиваться одной модификацией Epiq. Уже сейчас ходят слухи о более мощной модификации, которая появится чуть позже. Модели производятся в Испании, длина кузова составляет около 4,16 метра при колесной базе 2,6 метра. Ориентировочная стартовая цена — 25 тысяч евро, что делает Epiq одним из наиболее доступных электрокроссоверов на рынке. Официальная премьера состоится до конца года, первые поставки запланированы на 2026–2027 годы.

Skoda Epiq – это не просто очередной электромобиль, а попытка европейской марки предложить что-то свежее в сегменте традиционных кроссоверов. Просторный салон, современная платформа и привлекательная цена могут сделать его настоящим хитом. Но производитель пока держит интригу, а мы продолжаем наблюдать за развитием событий.