Skoda Experience едет в тур по российским городам
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Skoda Experience стартует сегодня в Нижнем Новгороде, после чего переместится в Казань, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург (2–4 августа, пт: 11:00–22:00, сб, вс: 10:00–21:00, ТЦ «МЕГА Дыбенко» (парковка) Мурманское шоссе, 12 км, стр.1А). В августе начнется вторая волна проекта, которая охватит Брянск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург и Волгоград.
Интересным станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол с мультимедийной проекцией в формате 360°, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Гостей мероприятия ждут интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий грани комфорта автомобилей марки.
Удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и Skoda Financial Services.
Стать гостем проекта просто: вход бесплатный, нужно только ознакомиться с правилами прохождения тест-драйва и зарегистрироваться на официальном сайте компании в разделе Skoda Experience или по телефону: 8 800 100 55 78.
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