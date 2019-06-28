28 июня 2019, 14:05

Skoda Experience едет в тур по российским городам

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«Skoda Auto Россия» совместно со своими официальными дилерами проведет серию мероприятий для всей семьи Skoda Experience в 10 городах страны. В этом году будет охвачен весь модельный ряд бренда, в общей сложности 17 автомобилей, в том числе спецверсии Kodiaq Scout и Superb Sportline, а также Octavia с особым пакетом опций, выпущенным к 60-летнему юбилею бестселлера.
Skoda Experience едет в тур по российским городам

Skoda Experience стартует сегодня в Нижнем Новгороде, после чего переместится в Казань, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург (2–4 августа, пт: 11:00–22:00, сб, вс: 10:00–21:00, ТЦ «МЕГА Дыбенко» (парковка) Мурманское шоссе, 12 км, стр.1А). В августе начнется вторая волна проекта, которая охватит Брянск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург и Волгоград.

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Посетителей ждет тест-драйв на специально сконструированной мобильной трассе с препятствиями, основным из которых станет подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м. В этом году к упражнениям добавлены съезды с боковым креном 25° и 35°, демонстрирующие большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля.

Интересным станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол с мультимедийной проекцией в формате 360°, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Гостей мероприятия ждут интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий грани комфорта автомобилей марки.

Удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и Skoda Financial Services.

Стать гостем проекта просто: вход бесплатный, нужно только ознакомиться с правилами прохождения тест-драйва и зарегистрироваться на официальном сайте компании в разделе Skoda Experience или по телефону: 8 800 100 55 78.



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Российскую Skoda Kodiaq оценили в 1 339 000 рублей
Приятная новость. Российские Кадьяки оказались ощутимо дешевле чешских. Хочется надеяться, что их качество не сильно проиграет, потому что цена уж очень привлекательная
Петр
Тест-драйв Skoda Kodiaq 1.4 4x4: медвежья хватка
экстерьер, интерьер- хорош , но панель приборов безликая -- не понятно из каких годов! На сером фоне- белые цифры. Короче она все портит!
алексей
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Skoda Experience едет в тур по российским городам
Skoda Experience стартует сегодня в Нижнем Новгороде, после чего переместится в Казань, Пермь, Челябинск и Санкт-Петербург (2–4 августа, пт: 11:00–22:00, сб, вс: 10:00–21:00, ТЦ «МЕГА Дыбенко» (парковка) Мурманское шоссе, 12 км, стр.1А). В августе начнется вторая волна проекта, которая охватит Брянск, Магнитогорск, Краснодар, Екатеринбург и Волгоград.{{material_126747}} Посетителей ждет тест-драйв на специально сконструированной мобильной трассе с препятствиями, основным из которых станет подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м. В этом году к упражнениям добавлены съезды с боковым креном 25° и 35°, демонстрирующие большой радиус уклона, преимущество высокого клиренса и геометрии автомобиля. Интересным станет заезд на автомобиле под 14-метровый купол с мультимедийной проекцией в формате 360°, созданный при участии лучших мультимедийных художников России. Гостей мероприятия ждут интеллектуальный тест-драйв, позволяющий оценить технологии чешского бренда, и городской тест-драйв, раскрывающий грани комфорта автомобилей марки.Удобная лаунж-зона под открытым небом с кофе и сладостями позволит отдохнуть после тест-драйва всей семьей, пообщаться с тренерами Академии Volkswagen и получить консультацию сотрудников дилерских центров и Skoda Financial Services.Стать гостем проекта просто: вход бесплатный, нужно только ознакомиться с правилами прохождения тест-драйва и зарегистрироваться на официальном сайте компании в разделе Skoda Experience или по телефону: 8 800 100 55 78.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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