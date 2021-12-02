Skoda Experience online: выбрать автомобиль, не выходя из дома
ŠKODA Experience online – это увлекательные материалы, фото и видео, раскрывающие ценности ŠKODA, умные решения Simply Clever, видеообзоры блогеров и журналистов, живописные трассы сити-тестов и внедорожные тест-драйвы, а также интервью и отзывы реальных владельцев ŠKODA и многое другое.
Начать можно с обзора 360о, который доступен на сайте для всех моделей ŠKODA. Осмотреть внутри и снаружи, выбрать модель, комплектацию и цвет, определиться с дисками и допами.
Главная особенность ŠKODA Experience online и второй шаг – это виртуальный тест-драйв. Выбрать маршрут и пройти тест-драйв вместе с телевизионным журналистом Александром Коростелевым, увидеть своими глазами работу высокотехнологичных ассистентов и все преимущества автомобилей – прямо на сайте ŠKODA.
Далее – оценить опыт других: в ŠKODA Experience online есть подробные отзывы владельцев и обзоры автоблогеров. Например, семья Константина, владельца ŠKODA OCTAVIA A7, ценит автомобиль за богатое оснащение, вместительный багажник, красивый и комфортный салон и электронные ассистенты, которые облегчают поездки в городе. А автоблогеры Мария Полищук и Иван Агуреев отметили уникальный дизайн, просторный салон, вместительный багажник и панорамную крышу ŠKODA KODIAQ специальной серии Hockey Edition.
Конечно, «онлайн-тура» недостаточно, чтобы принять решение о покупке. Узнав все об автомобиле и комплектации, можно идти в ближайший дилерский центр.
Автосалоны ŠKODA ВАГНЕР находятся в северной, центральной и южной частях города. Дилер предлагает пройти тест-драйв всей семьей и приобрести новую ŠKODA на выгодных условиях.
Дополнительная информация:
ŠKODA ВАГНЕР – официальный дилер марки ŠKODA в Санкт-Петербурге. Модели представлены в трех автосалонах сети – ВАГНЕР Пулково (ул. Стартовая, 5А), ВАГНЕР Лахта (ул. Оптиков, 3А) и ВАГНЕР Таллинский (Таллинское ш., 157А).
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