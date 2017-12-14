14 декабря 2017, 12:05

Skoda Fabia получила спецверсию Edition R5

Skoda подготовила особую версию для хэтчбека Fabia. Новинка под названием Edition R5 посвящена победе гоночных автомобилей марки в раллийной категории WRC2.
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Skoda Fabia получила спецверсию Edition R5 Skoda Fabia

Skoda Fabia
Выпускается с 1999 г.
Отзывов: 10
Внешне модель отличается особым окрасом кузова: основная часть машины покрашена в белый, а крыша – в черный. На крыльях появились наклейки с надписью «WRC2 2017 champion», а завершают образ 17-дюймовые колесные диски, которые можно заказать в зеленом, черном или белом оттенке.

Под капотом хэтча установлен 1,4-литровый турбированный агрегат с отдачей 125 сил. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до «сотни» машина разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.

Всего компания выпустит 1300 экземпляров Fabia Edition R5. В продажу автомобиль поступит в феврале следующего года. Стоимость пока не сообщается.

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Skoda Fabia получила спецверсию Edition R5
{{model_1946}} Внешне модель отличается особым окрасом кузова: основная часть машины покрашена в белый, а крыша – в черный. На крыльях появились наклейки с надписью «WRC2 2017 champion», а завершают образ 17-дюймовые колесные диски, которые можно заказать в зеленом, черном или белом оттенке.Под капотом хэтча установлен 1,4-литровый турбированный агрегат с отдачей 125 сил. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до «сотни» машина разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.Всего компания выпустит 1300 экземпляров Fabia Edition R5. В продажу автомобиль поступит в феврале следующего года. Стоимость пока не сообщается.
2017-12-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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