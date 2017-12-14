14 декабря 2017, 12:05
Skoda Fabia получила спецверсию Edition R5
Skoda подготовила особую версию для хэтчбека Fabia. Новинка под названием Edition R5 посвящена победе гоночных автомобилей марки в раллийной категории WRC2.
Skoda Fabia
Выпускается с 1999 г.
Отзывов: 10
Под капотом хэтча установлен 1,4-литровый турбированный агрегат с отдачей 125 сил. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия с двумя сцеплениями. С места до «сотни» машина разгоняется за 8,8 секунды, а максимальная скорость составляет 203 км/ч.
Всего компания выпустит 1300 экземпляров Fabia Edition R5. В продажу автомобиль поступит в феврале следующего года. Стоимость пока не сообщается.
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