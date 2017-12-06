6 декабря 2017, 15:48

Skoda фиксирует рост продаж на рынке России

В ноябре Skoda передала российским покупателям 5 731 автомобиль, что превышает результат за аналогичный период прошлого года на 19,3%. Увеличение реализации продемонстрировали модели Rapid, Octavia и Suberb.
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Драйвером продаж в прошлом месяце стал обновленный «Рапид». Лифтбек разошелся тиражом в 2 732 единиц, что превысило продажи за аналогичный период прошлого года на 25%.Традиционно сохраняет популярность у российских покупателей и «»Октавиа»: ключи от этой модели были переданы 1 913 клиентам, что соответствует росту продаж на 6,8%.

Флагман марки в сегменте автомобилей бизнес-класса «Суперб» был приобретен в период с января по ноябрь текущего года 1 769 клиентами. Результат превышает показатель прошлого года на внушительные 40,6%. Российские покупатели продолжают демонстрировать интерес к первому внедорожнику марки Kodiaq. С момента старта продаж в июне этого года было реализовано уже более 1 700 автомобилей.
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Skoda фиксирует рост продаж на рынке России
Драйвером продаж в прошлом месяце стал обновленный «Рапид». Лифтбек разошелся тиражом в 2 732 единиц, что превысило продажи за аналогичный период прошлого года на 25%.Традиционно сохраняет популярность у российских покупателей и «»Октавиа»: ключи от этой модели были переданы 1 913 клиентам, что соответствует росту продаж на 6,8%.Флагман марки в сегменте автомобилей бизнес-класса «Суперб» был приобретен в период с января по ноябрь текущего года 1 769 клиентами. Результат превышает показатель прошлого года на внушительные 40,6%. Российские покупатели продолжают демонстрировать интерес к первому внедорожнику марки Kodiaq. С момента старта продаж в июне этого года было реализовано уже более 1 700 автомобилей.
2017-12-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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