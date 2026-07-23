Новая Skoda Octavia будет крупнее Superb и мощнее спорткаров: раскрываем фишки следующего поколения

23 июля 2026, 09:26
Skoda готовит электрическую Octavia с экраном на всю панель и новым кузовом
Skoda готовит электрическую Octavia с экраном на всю панель и новым кузовом
Skoda меняет подход к одной из самых популярных моделей: Octavia станет электрической и получит огромный экран вместо привычной приборной панели. Новое поколение обещает удивить не только размерами, но и техническими решениями. Какие перемены ждут покупателей и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что изменения затронут даже базовые версии.
Skoda решила полностью пересмотреть концепцию Octavia, превратив ее из привычного семейного автомобиля в премиальный электрокар. Уже известно, что новое поколение модели выйдет в 2028 году и станет серийным воплощением концепта Vision O, который был представлен на автосалоне в Мюнхене. По данным 110km.ru, будущая Octavia заметно вырастет в размерах и приблизится к флагманскому Superb.
Главной особенностью станет огромный 47,2-дюймовый экран, который заменит традиционную приборную панель. Экран будет растянут вдоль всего лобового стекла, от одной стойки до другой, что полностью изменит восприятие интерьера. Такой подход уже вызвал интерес у специалистов: подобное решение редко встречается даже в премиальном сегменте.
Габариты новой Octavia тоже впечатляют. Прототип Vision O имеет длину 4850 мм, что на 152 мм больше, чем у актуального универсала Octavia Combi. Таким образом, лифтбек практически догоняет по размерам Superb, а значит, в салоне станет просторнее, а багажник - вместительнее. Это может привлечь тех, кто раньше выбирал более крупные автомобили.
Что касается технической части, базовая версия получит электромотор мощностью от 200 л.с. Для любителей динамики подготовят спортивную модификацию vRS с двумя электродвигателями и суммарной отдачей более 400 л.с. Такой вариант позволит конкурировать с самыми быстрыми электромобилями в классе. При этом Octavia останется доступной для широкой аудитории, ведь Skoda планирует выпускать новое поколение параллельно с нынешней версией.
Если Вы не знали, Skoda Octavia впервые появилась в 1959 году, а современное поколение стало одним из самых продаваемых автомобилей в Европе. Компания известна практичностью и надежностью своих моделей, а также постоянным внедрением новых технологий. В последние годы Skoda активно развивает линейку электромобилей, делая ставку на экологичность и инновации. Новая Octavia может стать ключевым этапом в этой стратегии, укрепив позиции бренда на рынке электрокаров.
Переход Octavia в премиальный сегмент и внедрение столь крупного экрана могут указывать на стремление Skoda конкурировать с лидерами рынка электромобилей. Судя по имеющимся данным, компания делает ставку на сочетание инноваций и привычной практичности, что может изменить расстановку сил в сегменте семейных автомобилей. Важно отметить, что подобные перемены редко проходят незамеченными: рынок внимательно следит за каждым шагом бренда, а покупатели уже сейчас обсуждают возможные плюсы и минусы нового подхода.
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