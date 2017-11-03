3 ноября 2017, 16:01

Skoda готовит кроссовер на основе Kodiaq

В следующем году чешский автопроизводитель Skoda намерен расширить свой модельный ряд купеобразным кроссовером, построенным на основе актуальной модели Kodiaq. Ожидается, что новинка станет доступной альтернативой BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe.
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В настоящее время паркетник носит рабочее название  Kodiaq GT, но производитель не исключает, что в серию автомобиль может выйти с другим именем. Основой станет модульное шасси MQB концерна Volkswagen, которое использовалось при создании Kodiaq. Не исключено, что моторная гамма будет такой же.

Как заявляет компания, новинка станет бюджетным вариантом премиальных кросс-купе BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Первым рынком, куда отправится чешский автомобиль, станет Китай. Позже марка может расширить географию продаж.

Отечественным покупателям Skoda Kodiaq доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра. Силовая отдача составляет 150 и 180 л.с. Также представлен турбированный дизельный агрегат, выдающий 150 «лошадей». На всех модификациях предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Напомним, что ранее чешская марка анонсировала возрождение «горячей» версии хэтчбека Fabia с индекcом RS. Модель выйдет на рынок с гибридной силовой установкой.

Новинки и концепт кары Шкода Кадьяк

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Skoda готовит кроссовер на основе Kodiaq
{{material_121595}}В настоящее время паркетник носит рабочее название  Kodiaq GT, но производитель не исключает, что в серию автомобиль может выйти с другим именем. Основой станет модульное шасси MQB концерна Volkswagen, которое использовалось при создании Kodiaq. Не исключено, что моторная гамма будет такой же.Как заявляет компания, новинка станет бюджетным вариантом премиальных кросс-купе BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Первым рынком, куда отправится чешский автомобиль, станет Китай. Позже марка может расширить географию продаж.Отечественным покупателям Skoda Kodiaq доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра. Силовая отдача составляет 150 и 180 л.с. Также представлен турбированный дизельный агрегат, выдающий 150 «лошадей». На всех модификациях предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.Напомним, что ранее чешская марка анонсировала возрождение «горячей» версии хэтчбека Fabia с индекcом RS. Модель выйдет на рынок с гибридной силовой установкой.
2017-11-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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