Skoda готовит кроссовер на основе Kodiaq
Как заявляет компания, новинка станет бюджетным вариантом премиальных кросс-купе BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Первым рынком, куда отправится чешский автомобиль, станет Китай. Позже марка может расширить географию продаж.
Отечественным покупателям Skoda Kodiaq доступен с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 2 литра. Силовая отдача составляет 150 и 180 л.с. Также представлен турбированный дизельный агрегат, выдающий 150 «лошадей». На всех модификациях предусмотрена роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.
Напомним, что ранее чешская марка анонсировала возрождение «горячей» версии хэтчбека Fabia с индекcом RS. Модель выйдет на рынок с гибридной силовой установкой.
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