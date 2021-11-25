Skoda готовит новый яркий спорткар Afriq
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Фото: Skoda
Как и исходный кроссовер Kamiq, новый Afriq построен на модульной архитектуре MQB A0. «Тележка» не предусматривает полного привода, поэтому будущий концепт, скорее всего, так и останется переднеприводным. Его габаритные размеры уже известны: длина – 4 362 мм, а колесная база – 2 649 мм. Таким образом, расстояние между осями по сравнению с донором сократится на символические 2 мм, а общая длина от бампера до бампера, наоборот, вырастет на 121 мм. Skoda Afriq будет иметь только две двери и более мускулистый дизайн с заниженной линией крыши и большим спойлером. Штатные колеса обуют во внедорожные покрышки.
Точные сроки премьеры Skoda Afriq пока не называют, но можно предположить, что готовый автомобиль покажут в конце ученого года – в июне 2022-го. Концепт станет восьмым по счету студенческим проектом академии Skoda. В прошлом году учащиеся создали спорткар Slavia Roadster, в 2019 году – пикап Mountiaq, в 2018 году – кабриолет Sunroq, а ранее публике представили Element, Atero, FUNstar и CitiJet.
- 370 000 РВАЗ (Lada) 2106 1996 в Москве
- 530 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 895 000 РVolkswagen Polo 2016 в Москве
- 15 300 000 РBMW X6 M 2021 в Москве
- 3 290 000 РFord Mustang 2019 в Москве
- 600 000 РMazda 3 2007 в Москве
- 3 730 000 РLand Rover Range Rover Sport 2015 в Москве
- 460 000 РMitsubishi ASX 2017 в Москве
- 550 000 РKIA Picanto 2018 в Москве
- 630 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий