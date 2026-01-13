Семиместный гигант Skoda: что скрывает новый Peaq — сенсация или разочарование?

Skoda готовит самый крупный электрокроссовер в истории марки - Peaq появится в 2026 году

Skoda анонсировала выпуск нового электрокроссовера Peaq. Это будет самый большой автомобиль бренда. Модель рассчитана на семь мест и длину более пяти метров. Подробности о платформе и особенностях держатся в секрете. Ожидается, что новинка удивит даже скептиков.

Чешский автопроизводитель Skoda решил удивить рынок и своих поклонников, объявив о планах на 2026 год. Компания намерена выпустить сразу четыре новых электромобиля, и среди них - абсолютно новый семиместный кроссовер Peaq, который станет не только самым крупным электрокаром в линейке, но и вообще самым большим автомобилем за всю историю марки.

Peaq — это не просто очередная инновация, настоящий вызов для конкурента. Длина будущего электрокроссовера превышает пять метров, что автоматически выводит его в высшую лигу семейных и представительских внедорожников. Skoda явно нацелилась на тех, кто ищет простор, технологичность и современный дизайн, не желая идти на компромиссы между комфортом и экологичностью.

Как сообщает autoevolution, для Peaq послужит концепт Vision 7S, который был представлен еще в 2023 году. Тогда Vision 7S вызвал фурор своим футуристическим обликом и продуманной эргономикой салона. В Skoda решили не ограничиваться экспериментами и воплотить самые смелые идеи в серийной модели. Ожидается, что Peaq получит просторный салон с тремя рядами сидений, современную систему и значительный запас хода.