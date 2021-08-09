Skoda готовит замену Rapid: новый седан назвали Slavia
В линейку двигателей Skoda Slavia войдут два турбомотора объемом 1,0 литра (115 л.с.) и 1,5 литра (150 л.с.). «Младший» сможет работать в паре с 6-ступенчатой «механикой» или «автоматом» того же диапазона, топовый – только с «роботом» DSG-7. Премьера новинки ожидается в конце 2021 года, а продажи стартуют в начале 2022-го.
Новинку назвали в честь марки велосипедов Slavia, выпускаемых основателями Skoda – Вацлавом Лаурином и Вацлавом Клементом. Кроме того, прошлым летом студенты Škoda Academy построили стильный родстер Slavia на базе хэтчбека Scala.
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